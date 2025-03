Elena Lasconi spune că nu a fost o greșeală scrisoarea trimisă lui Trump: Nu ştiţi ce a fost în spatele acelei scrisori. O să spun peste 4 ani, când îşi termină mandatul

Președinta USR susţine că va dezvălui ce a fost în spatele scrisorii controversate pe care i-a trimis-o lui Donald Trump peste patru ani, când preşedintele SUA îşi va termina mandatul. Întrebată de ce nu explică acum contextul în care a luat acea decizie, preşedintele USR a răspuns: „Pentru că nu ar fi bine pentru România”.

Întrebată, la Prima TV, dacă a fost o greşeală scrisarea pe care i-a trimis-o lui Donald Trump în decembrie, după anularea alegerilor prezidenţiale din România, Elena Lasconi a răspuns: „Nu, dar o să vă spun când îşi termină mandatul Trump. (…) Nu, dar dumneavoastră nu ştiţi ce a fost în spatele acelei scrisori”.

Întrebată de ce nu spune atunci care au fost „motivele din spate”, Lasconi a susținut că nu vrea să spună acum „pentru că nu ar fi bine pentru România”, conform News.ro: „Deci eu îmi doresc să fie bine pentru România. Şi dacă ies să fac asta…N-aveţi decât să trâmbiţaţi cât doriţi cu acea scrisoare şi să mă înjure toată lumea”.

Întrebată din nou cum a ajuns să îi trimită o scrisoare lui Trump, Lasconi a răspuns: „Peste patru ani”.

Moderatorul a întrebat-o pe Lasconi și dacă astăzi i-ar mai trimite acea scrisoare președintelui Trump, iar răspunsul a fost: „Da. (…) Încă o dată, dacă scrisoarea aia nu era făcută cum a fost făcută, noi astăzi nu am mai fi avut despre ce discuta”.

În 7 decembrie 2024, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, Elena Lasconi, care a intrat în turul doi împreună cu Călin Georgescu, i-a trimis o scrisoare președintelui ales al SUA, Donald Trump, în care îi transmitea că nu este un „candidat Soroș”, ci că este la fel ca el, „un adevărat lider al poporului”.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.



I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w