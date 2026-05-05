Elevi, profesori și absolvenți de excepție se întâlnesc la Colegiul Național „Ion Neculce” în cadrul evenimentului #ȘiEuSuntNeculce

Colegiul Național „Ion Neculce” continuă tradiția dialogului dintre generații și organizează miercuri, 6 mai 2026, începând cu ora 17:00, o nouă ediție a evenimentului #ȘiEuSuntNeculce, un proiect educațional dedicat dezvoltării personale și profesionale a elevilor, realizat cu sprijinul Asociației „Neculce spre viitor”.

Evenimentul va avea loc în sala de sport a Colegiului Național „Ion Neculce” și aduce în fața elevilor invitați de marcă – foști absolvenți și personalități publice care, prin parcursul lor profesional, pot deveni repere autentice pentru tineri. Printre invitații acestei ediții se numără:

Ilie Năstase – sportiv emblematic, primul lider ATP din istorie;

Adrian Despot – muzician, compozitor și producător;

Ada Condeescu – actriță de teatru și film.

Proiectul #ȘiEuSuntNeculce este parte a demersului educațional inițiat de Colegiul Național „Ion Neculce” și are ca obiectiv facilitarea întâlnirilor directe dintre elevi, profesori și absolvenți de succes, pentru a oferi modele reale, inspirație și validare în perioada esențială a adolescenței.

„Adolescența este o etapă-cheie în formarea identității și a sistemului de valori. Prin acest proiect, ne propunem să răspundem nevoilor reale ale elevilor noștri – de cunoaștere, de relaționare, de împlinire – oferindu-le acces direct la persoane care au parcurs drumuri diferite, dar care împărtășesc aceleași rădăcini: Neculce”, subliniază organizatorii evenimentului.

Prin #ȘiEuSuntNeculce, Colegiul Național „Ion Neculce” își reafirmă rolul de hub educațional și comunitar, deschis către viitor, dialog și excelență.

