Elevii, chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni. Protest față de uniformele obligatorii: „Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața”

Consiliul Național al Elevilor (CNE) îi îndeamnă pe elevii din toată țara să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie, pentru a protesta față de proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii. Bogdan Gogan, secretarul executiv al CNE, a explicat pentru HotNews de ce reprezentanții elevilor se opun măsurii și de ce consideră că uniformele nu ar rezolva problema bullying-ului.

Protestul a fost anunțat după ce Senatul a adoptat proiectul privind introducerea uniformelor școlare obligatorii. Camera Deputaților este forul decizional.

Consiliul Național al Elevilor, care s-a pronunțat împotriva proiectului, susține că reprezentanții elevilor nu au fost consultați în privința măsurii și cere deputaților să respingă inițiativa.

Pentru acțiunea de luni, CNE îi îndeamnă pe elevii care vor să participe să vină la școală îmbrăcați în negru. Participarea este voluntară și nu presupune întreruperea cursurilor. Potrivit organizației, elevii pot purta și un singur articol vestimentar negru.

„Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața”

Consiliul Național al Elevilor, care s-a pronunțat împotriva proiectului, susține că reprezentanții elevilor nu au fost consultați în privința măsurii și cere deputaților să respingă inițiativa.

„Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Inechitatea nu dispare sub vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”, transmite CNE în comunicatul prin care anunță protestul.

Reprezentanții elevilor critică și faptul că, potrivit lor, nu au fost consultați înainte de adoptarea proiectului în Senat: „Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați.”

„Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, mai susține CNE.

„Putem fi uniți și fără să purtăm aceeași uniformă”

Bogdan Gogan, secretarul executiv al Consiliului Național al Elevilor, a explicat pentru HotNews că alegerea unei culori comune pentru protest este inclusiv un răspuns la argumentul potrivit căruia uniforma ar crește sentimentul de apartenență al elevilor la comunitatea școlară.

„Ni s-a spus că uniformele ar spori sentimentul de apartenență la grup. Cred că faptul că ne-am unit pentru a ne opune acestui proiect este o dovadă că, dacă vrem, putem să fim uniți și fără să purtăm aceeași uniformă de luni până vineri”, a declarat Bogdan Gogan pentru HotNews.

Negrul a fost ales, spune el, în primul rând pentru că este o culoare accesibilă și mulți elevi au deja astfel de haine.

„Am ales culoarea neagră pentru că este destul de accesibilă și majoritatea elevilor au haine negre. Nu are o dublă semnificație. Dacă am fi ales, de exemplu, roz sau verde, poate că nu toți elevii care și-ar fi dorit să participe ar fi avut haine în acea culoare”, a explicat Gogan.

De ce spune CNE că uniformele nu rezolvă problema bullying-ului

Una dintre justificările aduse în discuția despre uniforme este că purtarea acelorași haine ar putea reduce diferențele vizibile dintre elevi și, implicit, unele situații de bullying.

Întrebat de HotNews despre acest argument, Bogdan Gogan spune că uniformele nu ar elimina diferențele dintre elevi și nici motivele pentru care aceștia pot ajunge victime ale bullying-ului.

„Uniformele nu ar rezolva această problemă, pentru că elevii pot găsi alte motive pentru bullying. Fenomenul trebuie combătut prin prevenție. Nu ar trebui să avem impresia că, dacă introducem uniformele, am scăpat de această problemă”, spune reprezentantul CNE.

El arată că diferențele pot rămâne vizibile prin alte obiecte pe care elevii le folosesc zilnic:

„Diferențele pot fi găsite foarte ușor și în alte lucruri: modelul de telefon, perechea de încălțăminte, ghiozdanul sau rechizitele. Bullying-ul ar exista în continuare și este nevoie de măsuri concrete împotriva lui. Trebuie să creștem gradul de conștientizare în rândul elevilor cu privire la acest fenomen, nu să credem că, odată cu introducerea uniformelor, problema este rezolvată”.

Secretarul executiv al CNE spune că reprezentanții elevilor vor ca atenția decidenților să se îndrepte și către alte probleme din sistemul de educație: „În urma acestui episod, ne-am dori să conștientizeze că s-ar putea concentra mai mult pe alte lucruri, mai relevante pentru elevi, decât pe vestimentația lor”.

Reprezentanții elevilor vor ca proiectul să fie respins de Camera Deputaților. Bogdan Gogan spune că, dacă vor exista în viitor alte inițiative privind introducerea uniformelor, elevii ar trebui consultați înainte de luarea unei decizii.

Consiliul Național al Elevilor nu are, deocamdată, o listă a școlilor în care elevii vor veni îmbrăcați în negru luni.

Bogdan Gogan spune că organizația nu le-a cerut școlilor să organizeze protestul și nici nu a solicitat confirmări de participare. Decizia de a lua parte la acțiune aparține elevilor.

Ce se întâmplă acum cu proiectul privind uniformele

Proiectul nu este însă lege în acest moment. Senatul l-a adoptat pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri, iar inițiativa urmează să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, care este forul decizional.

În forma adoptată de Senat, proiectul prevede că elevii ar urma să fie obligați să vină la cursuri în uniformă, iar modelul și elementele acesteia ar fi stabilite de consiliul de administrație al fiecărei școli, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. Proiectul prevede și acordarea gratuită a uniformelor sau subvenționarea achiziției lor.

Pentru ca aceste prevederi să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților și să parcurgă apoi etapele necesare pentru a deveni lege.