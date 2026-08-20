Elevii de clasa a IX-a încep școala cu programă nouă, dar fără manuale. „Ne-a fost mai greu decât în anii anteriori să găsim profesori și să formăm echipe de autori”

Elevii care intră în clasa a IX-a în această toamnă vor începe liceul după programe școlare noi, dar fără manuale pe bănci. Evaluarea proiectelor depuse de edituri se încheie abia astăzi, 20 august, după care urmează alte etape ale licitației și eventualele contestații, a transmis Ministerul Educației și Cercetării, la solicitarea Totul Despre Mame. Ministerul spune că nu poate preciza deocamdată când vor ajunge cărțile în școli.

Întrebat despre situația manualelor, Cristian Greșanu, președintele Uniunii Editorilor din România, estimează că, în cel mai bun caz, elevii vor avea o parte dintre manuale în octombrie. Dar asta e valabil doar dacă nu există contestații. Variantele digitale, pe care le-ar putea folosi profesorii la clasă, vor fi elaborate mai rapid, însă tot după încheierea contestațiilor.

Pentru elevii care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027, începutul liceului aduce o schimbare așteptată în sistemul de educație de aproape două decenii. Ei sunt prima generație care va învăța după noul curriculum liceal, care înlocuiește programe școlare vechi de aproape 20 de ani.

Noile programe vor fi introduse treptat, începând cu clasa a IX-a, în timp ce elevii care vor fi din toamnă în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor continua să învețe după actualul curriculum până la terminarea liceului. Părinții nu trebuie să cumpere noile manuale din librării înainte de începerea școlii, ele sunt oferite gratuit de stat, potrivit legii învățământului preuniversitar.

De ce nu sunt gata manualele

Procedura de realizare și tipărire a manualelor este încă departe de final. Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea cursurilor, proiectele sunt încă în evaluare.

Noile programe școlare pentru clasa a IX-a au fost publicate începând din decembrie 2025, iar licitația pentru manuale a fost lansată patru luni mai târziu, pe 10 aprilie 2026. Potrivit Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), procedura vizează manuale pentru diferitele discipline, filiere, profiluri și specializări, iar valoarea totală estimată este de aproximativ 94,4 milioane de lei. CNCE spune că etapa care a consumat cel mai mult timp a fost pregătirea reformei curriculare: elaborarea noilor planuri-cadru și a programelor școlare.

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