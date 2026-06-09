Elicopter de luptă Apache al armatei SUA, prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz

Elicopter de luptă Apache al armatei americane. Sursă foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Un elicopter de luptă Apache al armatei americane s-a prăbușit, luni, în apropierea Strâmtorii Ormuz, au declarat doua persoane informate privind incidentul pentru publicația The New York Times, relatează Reuters.

Cei doi membri ai echipajului au fost salvați, conform ziarului american.

Nu este clar dacă elicopterul Apache a fost doborât de forțele iraniene, a suferit o defecțiune mecanică sau s-a confruntat cu o altă problemă, mai scrie NYT.

Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informația.