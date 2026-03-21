Elon Musk a fost găsit vinovat: Juriul a stabilit că a manipulat prețul Twitter. Factură de miliarde de dolari

Un juriu federal din San Francisco a stabilit vineri că Elon Musk a indus în eroare investitorii prin declarații „intenționat înșelătoare” în timpul preluării Twitter din 2022, potrivit BBC.

După două zile de deliberări, juriul federal a pronunțat un verdict unanim împotriva magnatului, respingând argumentul acestuia că publicul i-ar fi „supra-interpretat” postările.

Instanța a stabilit că afirmațiile lui Musk privind problemele legate de utilizatorii Twitter și amenințarea cu renunțarea la acordul de 44 de miliarde de dolari au fost, în realitate, „intenționat înșelătoare”.

Deși avocații ambelor părți au evitat comentariile imediate, verdictul de vineri marchează o schimbare față de 2023, când Musk a câștigat un proces similar intentat de acționarii Tesla.

Instanța a decis acum că declarațiile miliardarului au redus artificial prețul acțiunilor Twitter cu sume cuprinse între 3 și 8 dolari în lunile premergătoare achiziției.

Verdictul ar putea însemna mii de dolari despăgubiri pentru fiecare investitor din grupul reclamanților, transmițând un „mesaj clar”, potrivit lui Monte Mann, avocat specializat în litigii comerciale la Armstrong Teasdale.

„Dacă influenţezi piaţa prin cuvintele tale, îţi asumi consecinţele.”

Juriul a sancționat astfel strategia lui Musk din mai 2022, când acesta a susținut că acordul este „în așteptare” din cauza problemelor cu conturile false, înainte de a anunța că vrea să renunțe complet la tranzacție.

Acele luni de incertitudine s-au dovedit păguboase pentru investitori precum Brian Belgrave, un antreprenor din Oregon care a declarat în fața juriului că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, crezând că Musk se va retrage.

„Am fost păcălit. Am fost înșelat”, a spus Belgrave, care a vândut la un preț mult sub cei 54,20 dolari plătiți ulterior de miliardar pentru finalizarea achiziției.

În timpul audierilor, Musk a avut un ton combativ, refuzând adesea să răspundă direct întrebărilor avocaților, însă a admis la un moment dat: „Dacă acesta ar fi un proces despre faptul că am scris tweet-uri stupide, aș spune că sunt vinovat”.

Echipa legală a lui Musk a descris decizia instanței din San Francisco drept un simplu „obstacol în drum” și a anunțat că va face apel, scrie Reuters.