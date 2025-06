Elon Musk a șters mesajul în care afirma că Trump apare în dosarele Epstein/ Postarea de pe X, eliminată după două zile

Elon Musk și Donald Trump Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Elon Musk a şters mesajul de pe X în care afirma că preşedintele SUA, Donald Trump, apare în dosarele încă nedivulgate privind cazul Jeffrey Epstein. Este primul semn de detensionare după ce, în cursul acestei săptămâni, cei doi lideri au avut o dispută publică aprinsă, relatează New York Post, preluat de News.ro.

„E timpul să arunc bomba cea mare”, a postat Musk, în vârstă de 53 de ani, joi pe X, pentru cei peste 220 de milioane de urmăritori ai săi, după o tiradă de mai multe zile împotriva proiectului de lege al preşedintelui privind cheltuielile, care se află în curs de adoptare în Congres.

„Donald Trump apare în dosarele Epstein. Acesta este adevăratul motiv pentru care nu au fost făcute publice”, a notat el. „O zi bună, DJT!”

Reacția fostului avocat al lui Epstein

În februarie, Departamentul Justiţiei a publicat peste 100 de pagini cu contactele telefonice şi înregistrările zborurilor lui Epstein legate de acuzaţiile de trafic sexual aduse finanţistului, care a fost cândva prieten cu politicieni puternici precum fostul preşedinte Bill Clinton, oameni de afaceri precum Bill Gates şi chiar Trump.

Fostul avocat al lui Epstein a apărut joi pentru a risipi orice zvonuri potrivit cărora preşedintele ar fi implicat. „Am fost angajat să conduc apărarea lui Jeffrey Epstein în calitate de avocat penal cu 9 zile înainte de moartea sa”, a postat avocatul David Schoen pe X. „El mi-a cerut sfatul timp de luni de zile înainte de asta. Pot afirma cu autoritate, fără echivoc şi în mod definitiv că nu avea nicio informaţie care să-l prejudicieze pe preşedintele Trump. L-am întrebat în mod expres!”

Consilierii de la Casa Albă au semnalat că legăturile preşedintelui cu Epstein vor reapărea probabil într-o versiune mai completă a dosarelor, dar nu cred că va fi dezvăluită nicio presupusă ilegalitate din partea lui Trump.

„Este un episod nefericit din partea lui Elon, care este nemulţumit de One Big Beautiful Bill deoarece nu include politicile pe care le dorea”, a declarat joi Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Preşedintele se concentrează pe adoptarea acestei legi istorice şi pe readucerea ţării noastre la măreţie.”

Vineri, Trump a speculat că omul cel mai bogat din lume „şi-a pierdut minţile”, dovadă fiind seria de postări pe X.

Epstein și Trump, cunoștințe vechi

Epstein şi viitorul preşedinte au fost fotografiaţi şi filmaţi împreună la petreceri în anii 1990, iar Trump a declarat pentru New York Magazine în 2002 că prietenul său era un „tip grozav” care „iubeşte femeile frumoase la fel de mult ca mine, iar multe dintre ele sunt mai tinere”.

Asta s-a întâmplat cu şase ani înainte ca Epstein să pledeze vinovat la acuzaţiile statului de solicitare de prostituţie şi solicitare de sex de la o persoană minoră, pentru care a fost condamnat la 18 luni de închisoare într-o înţelegere favorabilă cu autorităţile din Florida. Trump ar fi interzis fostului său asociat accesul la Mar-a-Lago în 2007, în urma unui incident cu fiica adolescentă a unui membru al clubului.

În campania electorală din 2024, el a mai declarat că nu ar avea „nicio problemă” să facă publice mai multe documente oficiale legate de Epstein dacă ar fi ales, inclusiv aşa-numita „listă de clienţi” a pedofilului decedat. „Nu cred – adică, nu sunt implicat”, a declarat Trump în septembrie 2024. „Din fericire, nu am fost niciodată pe insula lui, dar mulţi oameni au fost.”

O sursă familiarizată cu disputa dintre miliardarul din domeniul tehnologiei şi preşedinte a remarcat: „Dacă Elon credea cu adevărat că preşedintele era mai profund implicat în afacerea Epstein, de ce a petrecut şase luni în compania lui şi a spus că „îl iubeşte atât cât un bărbat heterosexual poate iubi un bărbat heterosexual?”

Dosarele DOJ nu conţin nicio informaţie nouă, întrucât se ştia deja că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de cel puţin şapte ori între octombrie 1993 şi mai 1994.

Aceste jurnale de zbor — conţinute în ceea ce a fost numit „mica carte neagră” — au devenit publice în timpul procesului complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, în 2021. O versiune a cărţii este în prezent scoasă la licitaţie şi conţine cel puţin cinci menţiuni „evidenţiate cu galben”, dintre care una este Trump, toate fiind „personalităţi recunoscute din lumea finanţelor şi industriei”, potrivit paginii web a Alexander Historical Auctions.

Investigatorii de pe internet au speculat că unii dintre clienţii influenţi ai lui Epstein ar fi făcut, de asemenea, călătorii pe insula privată a finanţistului, Little St. James, din Caraibe, unde tinere şi fete minore ar fi fost abuzate.

Epstein a exploatat peste 250 de fete minore în casele sale din New York, Florida şi alte locaţii, potrivit Departamentului Justiţiei, înainte de arestarea sa în iulie 2019, sub acuzaţia de trafic sexual. Gardienii închisorii l-au găsit mort, cu cearşafuri în jurul gâtului, într-un centru federal de detenţie din New York, la 10 august 2019. Anchetatorii au concluzionat ulterior că moartea a fost o sinucidere.

Odată unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump, Musk a renunţat la eforturile sale de reducere a costurilor din cadrul Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) chiar înainte de expirarea termenului de 130 de zile pentru funcţia sa de angajat special al guvernului.

Musk şi-a exprimat dorinţa de a discuta cu preşedintele vineri, după dispută, dar un purtător de cuvânt al Casei Albe a confirmat ulterior că nu era planificată nicio convorbire telefonică între foştii aliaţi.