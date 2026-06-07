Elon Musk, pe cale să aibă o avere de neimaginat. Cât înseamnă, de fapt, 1 trilion de dolari

Elon Musk, cel mai bogat om de pe Planetă, este la un pas să devină și primul trilionar din lume – o avere uimitoare, fără precedent în istoria comerțului uman, relatează CNN. Un trilion de dolari înseamnă 1000 de miliarde de dolari.

Musk deține deja acțiuni în valoare de 273 de miliarde de dolari datorită funcției sale de CEO al Tesla.

Dar dacă oferta publică inițială a SpaceX – compania sa de rachete și inteligență artificială – se va desfășura conform planului săptămâna viitoare, averea lui Musk ar putea crește cu încă 841 de miliarde de dolari.

În total, asta înseamnă 1,11 trilioane de dolari pentru Musk doar din cele două companii ale sale cotate la bursă.

CNN notează că ar fi imposibil să cheltuiești atâția bani într-o singură viață. Chiar dacă cineva ar cheltui 1 milion de dolari în fiecare oră, în fiecare zi, tot ar dura mai mult de un secol să cheltuiască 1 trilion de dolari.

Totuși, această avere este pe hârtie, nu bani lichizi în conturi bancare. Valoarea depinde strict de modul în care investitorii vor evalua în continuare companiile Tesla și SpaceX.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă acestă sumă, CNN prezintă câteva lucruri care, în curând, vor valora mai puțin decât averea lui Elon Musk.

Economiile majorității țărilor

La nivel global, doar 20 de țări au economii mai mari de 1.100 de miliarde de dolari, potrivit Fondului Monetar Internațional. Asta înseamnă că majoritatea statelor lumii au o economie care valorează mai puțin decât averea estimată a lui Musk.

Printre acestea se numără Taiwan (977 de miliarde de dolari), Irlanda (779 de miliarde de dolari), Suedia (760 de miliarde de dolari) și Singapore (660 de miliarde de dolari), alături de Africa de Sud, țara natală a lui Musk (480 de miliarde de dolari).

Toate proprietățile din Houston

Houston este al treilea cel mai mare oraș din SUA, după New York și Los Angeles. Orașul texan, situat pe coasta Golfului, este un hub major pentru industria petrolului și gazelor din SUA.

Toate proprietățile din oraș, atât rezidențiale, cât și comerciale, valorează aproximativ 879 de miliarde de dolari în total, conform celor mai recente date disponibile.

Toate mașinile noi cumpărate în SUA

După locuințe, mașinile și camioanele sunt printre cele mai mari cheltuieli ale americanilor.

Prețul mediu al unei mașini noi a atins anul trecut un nivel record de 48.402 dolari, luând în calcul toate vânzările. Americanii au cumpărat 16,3 milioane de mașini noi în 2025, în valoare totală de 789 de miliarde de dolari.

Alți miliardari tech

Musk este deja cea mai bogată persoană din lume, însă averea sa netă ar putea să-l detașeze și mai mult față de ceilalți miliardari din domeniul tehnologiei.

Chiar dacă se adună estimările averii următorilor patru cei mai bogați oameni – fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Oracle, Larry Ellison, și fondatorul Amazon, Jeff Bezos –, averea lor totală de 1,09 trilioane de dolari rămâne sub averea pe care e pe cale s-o aibă Musk.

La fel ca Musk, toți și-au făcut avere din acțiunile firmelor de tehnologie pe care le-au fondat.

















