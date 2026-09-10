Elon Musk, reacție furioasă după ce mame ale copiilor săi l-au criticat într-un nou documentar

Elon Musk a criticat dur noul documentar de patru ore despre el și pe regizorul acestuia, cineastul american premiat cu Oscar, Alex Gibney, după ce producția cinematografică a fost prezentată în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, relatează Variety.

Filmul documentar intitulat „Musk”, care a primit la premieră o ovație de patru minute și recenzii până acum pozitive, încearcă să ofere o explicație asupra celui mai bogat om al planetei și asupra influenței disproporționate pe care acesta o are asupra lumii.

Documentarul analizează în profunzime transformarea lui Musk într-un susținător al mișcării MAGA, controversele din jurul misiunii sale „Occupy Mars” și a mașinilor Tesla cu conducere autonomă, precum și relațiile sale tensionate cu mai multe dintre mamele celor 14 copii ai săi.

Musk a început să răspundă miercuri la mesaje publicate despre documentar pe rețeaua sa de socializare „X”, comentând la un videoclip cu Gibney la conferința de presă a filmului că „rahatul de câine merită mai mult respect” decât documentaristul laureat cu Oscar.

Într-un alt răspuns, el a susținut că Gibney „pur și simplu a adunat o listă de atac formată din oameni care fie au ceva personal împotriva mea, fie nici măcar nu mă cunosc (dar tot au ceva personal împotriva mea)”.

„Nu are NICIUN FEL DE integritate. Om îngrozitor”, a scris Musk despre cineastul american cunoscut pentru documentare apreciate precum „Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God”, „Taxi to the Dark Side” sau „Enron: The Smartest Guys in the Room”.

Regizorul documentarului a stat de vorbă cu numeroși apropiați ai lui Elon Musk

Filmul documentar include interviuri cu Justine Musk, prima soție a miliardarului din domeniul tehnologiei, Errol Musk, tatăl său, Ashley St. Clair, mama celui de-al 13-lea copil al său, Geoffrey Hinton, supranumit „nașul inteligenței artificiale”, Martin Eberhard, unul dintre fondatorii Tesla, Reid Hoffman, cofondator al LinkedIn, și alții.

Justine Musk este singura dintre partenerele lui Musk cu care acesta a fost căsătorit, între 2000 și 2008. Cei doi au împreună cinci copii, gemeni și tripleți.

St. Clair, o comentatoare politică de dreapta din SUA, a luat parte la conferința de presă organizată la Veneția înainte de difuzarea documentarului și a susținut că Musk i-ar fi oferit un acord de confidențialitate (NDA) în valoare de 40 de milioane de dolari după nașterea copilului lor, Romulus, anul trecut.

„Vreau să le dau copiilor mei un exemplu, să le arăt că nu ar trebui să acceptăm niciodată confortul material în schimbul renunțării la adevăr”, a spus St. Clair.

Răspunzând unui articol TMZ despre declarația lui St. Clair, Musk a spus: „Nu i s-a oferit niciodată așa ceva și are o istorie de afirmații false”. Miliardarul are în total 14 copii, ultimul dintre ei născându-se anul trecut.

Ashley St. Claire, la ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Manfred Segerer / Imago Stock and People / Profimedia

Miliardarul a criticat ideea documentarului despre el încă de când a fost anunțată

Într-un alt răspuns, Musk a numit documentarul „un material de atac care își ratează ținta și comite păcatul capital de a fi plictisitor timp de 4 ore”. El a numit filmul „un material de atac” și în 2023, când acesta a fost anunțat pentru prima dată.

La conferința de presă a filmului, Gibney a spus că primul lucru pe care l-a făcut a fost să încerce să-i ia un interviu lui Musk, însă acesta a refuzat.

„Intenționam să facem un film mai scurt înainte ca Musk să ajungă să fie atât de implicat în cariera lui Donald Trump și în politica Statelor Unite”, a adăugat regizorul.

În schimb, Gibney și echipa sa au creat un avatar al lui Musk cu ajutorul inteligenței artificiale, care rosteste declarații pe care acesta le-a făcut de-a lungul documentarului.

Filmul urmează să fie lansat în cinematografele din Statele Unite pe 16 octombrie. Data de lansare pentru cinematografele din România și alte țări nu a fost încă stabilită.