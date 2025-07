VIDEO Emblematica piaţă Privoz din Odesa, în flăcări după un atac masiv cu drone rusești. Atacul, la scurt timp după discuțiile de pace de la Istanbul

Orașul Odesa, din sudul Ucrainei, a fost vizat în noaptea de miercuri spre joi de un nou atac masiv cu drone al Rusiei, fiind lovite mai multe infrastructuri civile, între care și piața Privoz, emblema orașului, relatează Kyiv Independent.

Serviciul de Urgență al Statului a anunțat la primele ore ale dimineții că Piața Privoz arde în urma atacului, precizând că echipe locale se aflau deja la fața locului, încercând să stingă incendiile declanșate în mai multe pavilioane comerciale ale pieței.

„Privoz din Odesa nu este doar o piață, ci este adevărata inimă a regiunii Odesa, unde pulsează viața și se simte ritmul orașului. Este locul în care poți cunoaște cu adevărat Odesa! Echipele de salvare elimină consecințele terorii rusești și încearcă să salveze acest loc important pentru locuitorii din Odesa și pentru fiecare turist”, a declarat Serviciul de Urgență al Ucrainei, într-un comunicat.

Putin did some landscaping in Odessa last night pic.twitter.com/cta9s87qm0