Emil Boc spune despre muncitorii proveniți din țări non-UE că încep să devină „o problemă în comunitate” / „Nu vreau să fiu extremist”

Întrebat vineri, la o dezbatere în limba engleză, cât de pregătite sunt comunitățile europene să integreze muncitorii din afara UE, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a pledat pentru introducerea unor teste de limbă și de cunoștințe de bază despre societatea românească, dar și pentru integrarea „europenilor creștini”.

„Nu vreau să fiu extremist. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii, nu din statistici”, a completat Emil Boc.

Declarațiile au fost făcute în limba engleză, la București, în cadrul dezbaterii „Regions driving Europe’s future. Strengthening and modernising cohesion policy”, organizată de Partidul Popular European (PPE), familia politică europeană din care face parte PNL.

Întrebat cât de pregătite sunt comunitățile europene să integreze muncitorii din afara UE și să nu devină doar o „poartă de acces” către Europa, Emil Boc a vorbit despre situația din Cluj-Napoca.

„Am peste 20.000 de persoane din afara UE în orașul meu și acest lucru începe să devină o problemă. Nu cunosc limba, nu cunosc cultura noastră, nu înțeleg modul nostru de a fi și de a ne comporta, iar acest lucru începe să devină o problemă în comunitate”, a declarat Boc.

Ce teste vrea Boc pentru muncitorii non-UE

Fostul premier a propus, pe de-o parte, ca persoanele care vin să muncească în România să treacă printr-o formă de evaluare înainte de a fi integrate în comunitate, care să garanteze o minimă înțelegere de către muncitorii străini a limbii române și a societății.

„Pentru a proteja viitorul tuturor comunităților și pentru a evita apariția nemulțumirilor politice, trebuie să stabilim reguli clare pentru oamenii care vin în țara noastră pentru a munci. Sunt bineveniți, însă să existe un test de cunoștințe de bază, cunoașterea de bază a limbii, un nivel minim de integrare și respectarea regulilor țării. Altfel, vom ajunge să avem o problemă foarte mare”, a spus Emil Boc.

„Vom afecta calitatea vieții oamenilor noștri, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios. Acum, cât încă nu este prea târziu. Numărul lor crește de la 10.000 la 100.000 de persoane pe an. Este enorm”, a continuat edilul.

Să se întoarcă „europenii creștini”

Pe de altă parte, Boc a mai spus că autoritățile trebuie să susțină un efort de a-i aduce înapoi în țară pe românii care au plecat la muncă în străinătate, cât și integrarea „europenilor creștini”, despre care a susținut că înțeleg mai bine mentalitatea și cultura societății românești.

„Și oamenii noștri lucrează în afara țării, în Europa. Dar haideți să ne concentrăm pe cum îi putem aduce înapoi, cum îi putem face să se întoarcă și cum îi putem integra pe europenii creștini, care înțeleg mai bine mentalitatea și cultura noastră”, a mai spus primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Nu vreau să fiu extremist, dar dacă nu vorbim deschis despre ceea ce se întâmplă în societate, vom pierde contactul cu realitatea. Eu vă spun ce se întâmplă la firul ierbii, nu din statistici. Se întâmplă chiar acum, la nivelul comunităților”, a avertizat Boc.



