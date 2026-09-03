Emisarii speciali ai lui Trump ajung pentru prima dată la Kiev. Witkoff și Kushner au vizitat până acum doar Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că în „zilele următoare” emisarii speciali ai preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, urmează să sosească la Kiev, în cadrul eforturilor de mediere ale SUA pentru o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean, relatează AFP, informează Agerpres.

„Aşteptăm venirea la Kiev a emisarilor preşedintelui american. Am primit o confirmare din partea lor. Vor avea întâlniri la Moscova şi Kiev. Contăm pe o întâlnire în zilele următoare”, a spus Zelenski în discursul său zilnic.

El a adăugat că au fost stabilite „datele preliminare” pentru această întâlnire, fără a le dezvălui. „Este foarte important. Este important ca America să rămână activă” în această activitate diplomatică, a insistat preşedintele ucrainean. La sfârşitul lunii iulie, el a avut o discuţie telefonică cu emisarii lui Donald Trump – Steve Witkoff şi Jared Kushner – pentru a „redinamiza diplomaţia”.

Dacă într-adevăr va avea loc, aceasta va fi prima vizită la Kiev a celor doi emisari ai lui Trump de când acesta din urmă a iniţiat eforturile de mediere pentru încheierea războiului declanşat prin invazia rusă în Ucraina. Steve Witkoff şi Jared Kushner au fost deja de mai multe ori la Moscova în cadrul acestor negocieri.

Însă aceste eforturi nu s-au concretizat încă în nicio înţelegere. Mai mult, ele au trecut pe un plan secundar în agenda Washingtonului, preocupat acum mai mult de războiul pe care l-a pornit în februarie împotriva Iranului.

Tot în februarie s-a desfăşurat, la Geneva, ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA, încheiată fără progrese, iar Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze tot Donbasul. Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care afirmă că a priori va respinge cedarea Donbasului.

În acest timp, preşedintele rus Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Doneţk, pentru a desăvârşi astfel ocuparea întregului Donbas, regiune formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, cea din urmă fiind deja aproape complet sub control rusesc.