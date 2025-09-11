Emisiile de carbon ale giganților petrolieri, legate pentru prima dată de valurile de căldură care au ucis mii de oameni

Un nou studiu arată cum companiile de combustibili fosili sunt direct responsabile de valurile de căldură care duc la mii de decese. Aceste companii riscă să fie obligate să plătească despăgubiri, scrie The Guardian.

Cercetarea, făcută de o universitate din Elveția, a fost considerată de cercetători drept „un pas înainte” în bătălia juridică pentru a trage la răspundere marile companii petroliere pentru daunele provocate de criza climatică.

Aproximativ 2.300 de persoane au murit din cauza temperaturilor extreme în 12 mari oraşe europene în timpul valului de căldură severă de la sfârșitul lunii iunie. Milano a fost orașul cel mai afectat în termeni absoluți, cu 317 din 499 decese cauzate de căldură atribuite schimbărilor climatice, urmat de Paris și Barcelona.

Studiul a constatat că emisiile provenite de la oricare dintre cele 14 cele mai mari companii au fost, fiecare în parte, suficiente pentru a provoca peste 50 de valuri de căldură care altfel ar fi fost imposibile. Adică, aceste emisii au cauzat valurile de căldură.

De exemplu, cercetătorii au descoperit că poluarea cu carbon provenită din combustibilii fosili ai ExxonMobil – companie americană de petrol și gaze cu sediul în Texas – a făcut ca 51 de valuri de căldură să fie de cel puțin 10.000 de ori mai probabile decât într-o lume fără încălzire globală – același lucru fiind valabil și pentru emisiile Saudi Aramco – companie petrolieră deținută de stat din Arabia Saudită.

Emisiile de carbon și defrișările, principalele motive pentru creșterea intensității căldurii

Noua cercetare a arătat și că emisiile totale provenite de la cele 180 de companii din industria de petrol incluse în analiză au fost responsabile pentru aproximativ jumătate din creșterea intensității căldurii, restul provenind în mare parte din defrișări.

„Faptul că putem urmări contribuția acestora (n.r. a companiilor) și o putem cuantifica ar putea fi extrem de util pentru stabilirea unei posibile răspunderi”, a declarat profesoara Sonia Seneviratne, de la Universitatea ETH Zurich din Elveția, autor principal al noului raport.

Doctor Davide Faranda, director de cercetare la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică, care nu a făcut parte din echipa de studiu, a declarat că „acest studiu adaugă o etapă crucială: leagă direct dezastrele climatice de companiile ale căror emisii le-au făcut posibile. Această punte ar putea deveni o piatră de temelie pentru acțiuni juridice și de politici publice menite să tragă poluatorii la răspundere”.

Cea mai înaltă instanță a lumii, Curtea Internațională de Justiție, a decis în luna iulie că neprevenirea daunelor climatice ar putea atrage obligația de a plăti despăgubiri, în timp ce o instanță germană a stabilit în luna mai un precedent legal conform căruia companiile de combustibili fosili ar putea fi trase la răspundere pentru criza climatică.