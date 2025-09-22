ULTIMA ORĂ Emisiunea lui Jimmy Kimmel va fi reluată de ABC, după suspendare

Prezentatorul Jimmy Kimmel, care a fost scos din grilă în urma unei dispute legate de comentariile sale despre asasinarea influencerului Charlie Kirk, va reveni pe postul ABC începând de marți, scriu CNN, The New York Times și Sky News.

Emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” va reveni pe ABC marți seară, a anunțat postul de televiziune, într-un comunicat de presă.

„Miercurea trecută, am luat decizia de a suspenda producția emisiunii pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoționant pentru țara noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Walt Disney Company, proprietarul ABC, în comunicat.

„Este o decizie pe care am luat-o deoarece am considerat că unele dintre comentarii erau nepotrivite și, prin urmare, insensibile. În ultimele zile am purtat discuții serioase cu Jimmy și, în urma acestora, am ajuns la decizia de a relua emisiunea marți”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Show-ul de noapte „Jimmy Kimmel Live!” a fost brusc și pe termen nedeterminat scos din grila de programe săptămâna trecută, după ce președintele Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, și rețelele de posturi afiliate au amenințat ABC cu privire la comentariile făcute de Kimmel într-un monolog despre reacția mișcării MAGA la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump.

Săptămâna trecută au avut loc proteste organizate împotriva Disney în fața sediilor companiei din New York și Burbank, California, precum și în fața teatrului din Hollywood unde se înregistrează emisiunea lui Kimmel.

Luni, peste 400 de artiști și de vedete de la Hollywood, printre care Tom Hanks, Meryl Streep, Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda și alții, au semnat o scrisoare deschisă în sprijinul lui Kimmel.

Emisiunea lui Kimmel are între 200 și 250 de angajați.

Suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” s-a transformat aproape imediat într-un punct fierbinte pentru libertatea de exprimare în America, notează NYT.

Susţinătorii libertăţii de exprimare au condamnat decizia rapidă a companiei de a-l scoate pe Kimmel din emisie.

Conservatorii au salutat decizia, iar președintele american şi-a reiterat ameninţarea de a face presiuni pentru ca reţelele de televiziune să-şi piardă licenţele pentru că au permis difuzarea de opinii anti-Trump şi anti-MAGA.

ABC a retras emisiunea la doar câteva ore după ce Brendan Carr, președintele Comisiei Federale de Comunicații din SUA, a declarat într-un podcast că remarca lui Kimmel făcea parte dintr-un „efort concertat de a minți poporul american” și că agenția americană „va lua măsuri corective pe care le vom analiza”.

Carr a sugerat că comisia ar putea deschide o anchetă și că posturile de televiziune ar putea fi amendate sau și-ar putea pierde licențele dacă se constată că au găzduit un model de comentarii distorsionate.

„Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu cu comentatorul conservator Benny Johnson, difuzat miercurea trecută.

„Disney trebuie să arate o schimbare aici, dar posturile individuale licențiate care preiau conținutul lor trebuie să ia atitudine și să spună că aceste prostii, în măsura în care vor fi difuzate în viitor, nu sunt ceva ce considerăm că servește nevoilor comunităților noastre locale”, a continuat Carr.

Disney nu a explicat public decizia sa la momentul respectiv, iar Kimmel încă nu a comentat public suspendarea emisiunii. Reprezentanții lui Kimmel și directorii Disney au discutat zile întregi pentru a ajunge la un compromis viabil.

Kimmel, care l-a atacat frecvent pe Trump în emisiunea sa difuzată seara târziu pe ABC, a fost criticat puternic pentru comentariile făcute în monologul său de lunea trecută.

„Am coborât și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel, în comentariile care i-au atras suspendarea.

Kirk, cunoscut pentru opiniile sale divizive și stilul agresiv de dezbatere, a fost împușcat mortal în gât în timp ce vorbea la o universitate din Utah, în urmă cu două săptămâni.