Employer Branding Conference 2026: un nou capitol pentru brandurile de angajator

Piața muncii se schimbă, iar odată cu ea se schimbă și așteptările oamenilor față de angajatori. Autenticitatea, încrederea, cultura organizațională și experiența reala a angajaților au devenit criterii importante in felul in care companiile sunt percepute și alese.

Pe 6 octombrie, la Hotel JW Marriott din București, Employer Branding Conference 2026 propune o discuție despre următorul capitol al domeniului, sub tema „The Next Chapter: Reinventing Work, Redefining Employer Brands”. Ediția din acest an pornește de la întrebările cu care se confruntă astăzi brandurile de angajator: cum rămâi relevant intr-o piață in continuă schimbare, cum construiești incredere dincolo de mesajele de recrutare și cum transformi promisiunea de angajator intr-o experiența reala?

Participanții vor descoperi exemple concrete, perspective din proiecte reale și idei pe care le pot adapta propriilor organizații. Programul aduce in discuție subiecte precum cultura organizațională, experiența angajaților, EVP, comunicarea și construirea încrederii, prin sesiuni susținute de profesioniști cu experiența directă in domeniu.

Pe scena vor urca profesioniști din companii și agentii, care vor aduce in discuție proiecte, provocari și strategii dezvoltate in organizatiile lor. Printre speakerii editiei se numara: Georgiana Alecu (Head of Talent Development & Engagement, Lidl România), Sarah Goodall (CEO & Founder, Tribal Impact), Paul Olteanu (Master Trainer & Fondator, Mind Architect), Anca Decu (People&Culture Director, Up România), Magor Csibi (Head of Leadership, Organizational Culture and Advisory, Trend Consult), Emilia Stroe (HR Director, Sphera Franchise Group), Dana Stoian (HR Manager, Provident), Elena Delcea (Senior People Business Partner & Head of Culture & People Experience, NN), Nicoleta Pantea (Group Chief People Officer, FAN Courier), Ioana Botian (Senior Employer Branding Specialist, Bosch România), Florin Tataru (Group HR Director, PHOENIX România – Help Net Farma, Farmexim, El Pharma), Aurelia Florea (Director Organizational Development & People Experience – Miele Brasov, România), Nora Anghel (Director, Head of Talent Acquisition & Communication, MHP – A Porsche Company România), Iulia Kolesnicov (Employer Branding Professional), Bogdan Badea (CEO, eJobs Group), Laura Vanani (L&D Business Partner, Bosch România), Raluca Dumitra (Head of Marketing, eJobs Group), Raluca Neacșu (Client Success & Wellbeing Engagement Senior Manager, Wellhub) și Carmen Negiba (Founder Synera Group – Organizational Transformation, Culture and Leadership).

INVITAȚI SPECIALI

Paul Olteanu (Master Trainer & Founder, Mind Architect) este una dintre vocile cunoscute din zona dezvoltării personale și profesionale din România. Fondator al Mind Architect și gazda podcastului cu același nume, Paul are peste 15 ani de experiența in programe dedicate comunicării, leadershipului, încrederii, colaborării și rezilienței. La conferință, va aduce in discuție perspectiva neuroștiinței asupra modului in care oamenii comunica, construiesc incredere și se adaptează la schimbare.

Sarah Goodall (CEO & Founder, Tribal Impact) vine la Employer Branding Conference cu o perspectiva construită in peste 20 de ani de experiența in marketing și employer branding, inclusiv in roluri globale la IBM, SAP și Hitachi. Fondatoarea Tribal Impact, Sarah este specializată in construirea încrederii in brand prin implicarea autentica a angajaților și transformarea acestora in voci credibile ale organizației. Este coautoarea cărții The Employee Influencer, care va fi publicată in decembrie 2026.

EMPLOYER BRANDING AWARDS 2026

Tot pe 6 octombrie, are loc Employer Branding Awards 2026, gala care celebrează cele mai bune proiecte și inițiative de Employer Branding ale anului. Seara va aduce in prim-plan campaniile și strategiile care s-au remarcat prin creativitate, relevanță, autenticitate și impact, oferind recunoaștere echipelor care contribuie la transformarea modului in care companiile își construiesc brandul de angajator.

Mai multe detalii despre participare, program și speakerii editiei sunt disponibile pe www.employerbrandingconference.ro. Pentru a fi la curent cu noutățile, va invităm sa urmăriți pagina de Facebook și de LinkedIn.

Employer Branding Conference & Awards 2026 este un eveniment organizat de Evensys, in parteneriat cu Lidl România, Bosch România, Up România, Provident, Sphera Franchise Group, Wellhub, eJobs, Continental Anvelope România, Lactalis România, Distribuție Oltenia, Tchibo Coffee Service și tbi bank Romania.

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiența in organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acopera șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Producție și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

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