Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor / Polonia vecină a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi

Pană de curent cauzată de atacurile masive cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. FOTO: Maxym Marusenko/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters.

„Dacă în prezent aveți curent electric, vă rugăm să îl consumați cu moderație”, a transmis Ukrenergo.

Alertele de raid aerian au fost emise în întreaga țară peste noapte, forțele aeriene ucrainene urmărind drone de tip Shahed, rachete de croazieră și balistice, precum și rachete hipersonice Kinjal.

Kievul a fost atacat și el peste noapte, dar până la ora 8:30 dimineața, nu au fost raportate victime sau pagube semnificative. Cu toate acestea, în orașul vecin Boryspil, o femeie de 36 de ani a fost rănită. Mai multe clădiri rezidențiale și mașini au fost avariate, iar o casă privată a luat foc.

Polonia a ridicat avioane militare și a închis două aeroporturi

Aeroporturile poloneze din Radom și Lublin au fost închise temporar din cauza operațiunilor aviației militare, a informat Agenția Poloneză de Servicii de Navigație Aeriană (PANSA).

Comandanții militari polonezi au precizat că forțele aeriene poloneze și aliate au desfășurat operațiuni din cauza atacului Federației Ruse asupra instalațiilor situate în Ucraina, unde în regiunile vestice aflate la granița cu Ucraina au fost transmise alarme aeriene ce erau încă în vigoare joi dimineață

Forțele aeriene poloneze au ridicate avioane de vânătoare și o aeronavă de avertizare timpurie ca răspuns la atacul cu rachete și drone al Rusiei. Forțele armate poloneze au spus că sistemele de apărare aeriană și radarele terestre au fost plasate în stare de alertă maximă.

Restricții de consum în toată Ucraina

La momentul publicării acestei știri, alertele de raid aerian erau încă în vigoare în șase regiuni din vestul Ucrainei, existând rapoarte că drone de tip Shahed se aflau încă în spațiul aerian. De asemenea, alarmele aeriene erau încă în regiunile nordice Cernihiv și Sumî.

Ucraina a restricționat alimentarea cu energie electrică în toate regiunile după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice, a declarat joi dimineață ministrul energiei.

„În timpul nopții, sistemul energetic al Ucrainei a suferit un alt atac masiv combinat cu rachete și drone. Atacul a provocat noi daune infrastructurii energetice”, a scris Svitlana Hrynchuk pe Telegram.

Rusia vizează în mod regulat orașele ucrainene și infrastructura esențială în atacuri cu drone și rachete.