Energy MBA, Business Intelligence MBA și lecția care le unește: – povestea unui absolvent care a ales de două ori Bucharest Business School, ASE București

Există momente în carieră în care experiența profesională nu mai este suficientă. Când sectorul în care activezi se transformă atât de rapid încât ceea ce știai până ieri riscă să devină irelevant până mâine. Mihai Macarie, Secretar General al Centrului Român al Energiei și consilier Adrem, a trăit de două ori această realitate. Și de două ori a ales același răspuns: Bucharest Business School de la Academia de Studii Economice din București.

Povestea lui Mihai Macarie este, în esență, povestea unui profesionist care a înțeles că relevanța nu este un statut fix, ci un proces continuu. Într-o lume în care energia, geopolitica și inteligența artificială se intersectează cu o viteză fără precedent, ceea ce face diferența este capacitatea de a continua să înveți și de a te conecta cu oamenii care modelează viitorul.

Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București, este instituția care i-a oferit, de două ori, cadrul pentru această transformare: mai întâi prin Energy MBA, apoi prin Business Intelligence MBA.

Bucharest Business School – un reper al educației executive din România și din regiune

Cu o tradiție de peste 35 de ani în formarea liderilor și cu o comunitate de mii de absolvenți care ocupă astăzi poziții-cheie în companii, organizații și propriile afaceri, Academia de Studii Economice din București prin Bucharest Business School și-a consolidat statutul de centru de excelență în educația managerială din România și din Europa de Sud-Est.

Un element care diferențiază Bucharest Business School pe piața educației executive este acreditarea acordată de Association of MBAs (AMBA), cea mai prestigioasă organizație internațională dedicată programelor MBA și Executive MBA. BBS este singura instituție din România care face parte din clubul global al celor aproximativ 300 de școli de business acreditate AMBA, o recunoaștere rezervată instituțiilor care respectă cele mai înalte standarde internaționale privind calitatea academică, relevanța pentru mediul de afaceri și impactul asupra dezvoltării profesionale a absolvenților.

„Ceea ce diferențiază cu adevărat programele MBA din portofoliul BBS nu este volumul de cunoștințe transmis, ci calitatea conversațiilor și conexiunile pe care le generează. Oamenii care aleg un MBA la mijlocul carierei, nu vin pentru o diplomă. Vin pentru recalibrarea perspectivei și pentru experiența care să îi ajute să performeze într-un mediu de business extrem de dinamic, pentru că liderii care reușesc astăzi sunt aceia care știu să se adapteze, să decidă rapid și să construiască echipe performante.”, lect. univ. dr. Cătălina NEDELCU, Prodecan în cadrul Bucharest Business School și Director al Programului Energy MBA.

Lect. Univ. dr. Cătălina NEDELCU, Prodecan în cadrul Bucharest Business School și Director al Programului Energy MBA

Programele specializate Energy MBA și Business Intelligence MBA și experiența lui Mihai Macarie, Secretar General Centrul Român al Energiei și Consilier Adrem

„Există un paradox al experienței profesionale. Cu cât acumulezi mai multă experiență, cu atât realizezi mai clar cât de multe mai sunt de înțeles și învățat. În energie, poate mai mult decât în alte domenii, certitudinile au o durată de viață din ce în ce mai scurtă. Tehnologiile evoluează, piețele se transformă, iar geopolitica și inteligența artificială schimbă regulile jocului într-un ritm fără precedent.

În acest context, am privit întotdeauna educația ca pe o investiție strategică și o formă de disciplină personală. Astfel am ales două experiențe academice care mi-au marcat parcursul profesional: Energy MBA (2016-2018) și Business Intelligence MBA (2024-2026), ambele organizate de Bucharest Business School – FABIZ, ASE.

La momentul în care am ales Energy MBA, activam deja în cadrul Adrem, o companie care joacă de peste trei decenii un rol important în modernizarea și digitalizarea infrastructurii energetice din România. Tranziția energetică era încă privită mai degrabă ca un concept, iar multe dintre discuțiile despre digitalizare, flexibilitate, stocare sau electrificare erau încă la început.

Simțeam însă că sectorul energetic intră într-o nouă etapă și că înțelegerea exclusiv tehnică nu mai este suficientă. Energia devenea un ecosistem în care tehnologia, economia, reglementarea, geopolitica și managementul se influențează reciproc. Energy MBA mi-a oferit exact această perspectivă de ansamblu.

Mihai Macarie, Secretar General Centrul Român al Energiei și Consilier Adrem

Mai mult decât un program academic, a fost un spațiu în care profesori, lideri din industrie și practicieni consacrați au reușit să transforme experiența lor în lecții aplicate. A fost locul unde am înțeles mai bine mecanismele piețelor energetice, importanța leadershipului și rolul pe care companiile și instituțiile îl au într-un sector aflat într-o transformare accelerată.

În anii care au urmat, responsabilitățile profesionale au crescut. Pe lângă activitatea din cadrul Adrem, am avut oportunitatea de a contribui, în calitate de Secretar General al Centrului Român al Energiei, la reprezentarea intereselor sectorului energetic românesc atât la nivel național, cât și european. Astăzi, prin afilierea la Eurelectric, Centrul Român al Energiei reprezintă vocea industriei românești de electricitate la Bruxelles și participă activ la dezbaterile privind competitivitatea europeană, securitatea energetică, electrificarea și transformarea sistemelor energetice.

Această expunere internațională mi-a arătat că energia nu mai poate fi privită doar prin prisma producției și consumului. Trăim într-o perioadă în care securitatea energetică este inseparabilă de securitatea economică, iar competiția tehnologică este tot mai strâns legată de diplomație, lanțuri de aprovizionare și capacitatea statelor și companiilor de a anticipa schimbările.

În acest context, după mai mult de cinci ani, am simțit nevoia unei noi provocări intelectuale. Așa am ales Business Intelligence MBA.

Dacă Energy MBA m-a ajutat să înțeleg mai bine cum funcționează lumea energiei, Business Intelligence MBA m-a ajutat să înțeleg cum funcționează lumea însăși.

Am intrat într-un program care mi-a oferit o perspectivă multidisciplinară asupra proceselor de decizie, a geopoliticii, economiei, riscurilor, diplomației, competiției strategice și a modului în care informația se transformă în avantaj competitiv. Într-o perioadă marcată de război economic, fragmentare geopolitică, ascensiunea inteligenței artificiale și redefinirea centrelor de putere, capacitatea de a analiza, de a pune întrebările potrivite și de a identifica vulnerabilități devine esențială.

În multe privințe, cele două programe s-au completat reciproc într-un mod aproape natural.

Nu există economie fără energie. Dar nici energia nu mai poate fi înțeleasă fără o abordare strategică. Centrele de date, inteligența artificială, electrificarea transporturilor și a industriei, noile tehnologii nucleare, stocarea energiei, securitatea cibernetică și competiția pentru resurse vor defini următoarele decenii. Într-o lume în care inteligența artificială poate optimiza rețelele electrice, anticipa consumul și transforma procesele industriale, iar competiția economică capătă valențe geopolitice tot mai pronunțate, deciziile nu mai pot fi luate exclusiv pe baza intuiției sau a experienței acumulate în trecut.

Avem nevoie de competențe noi, de o înțelegere mai profundă a contextului și de capacitatea de a construi punți între discipline aparent diferite.

Poate cea mai mare valoare pe care am descoperit-o în ambele programe nu a fost reprezentată de informația acumulată, deși aceasta a fost remarcabilă, ci de oameni.

Am avut privilegiul de a întâlni profesori excepționali și experți recunoscuți în domeniile lor, dar și colegi provenind din industrii și generații diferite. În timp, multe dintre relațiile construite în sălile de curs s-au transformat în prietenii autentice, în parteneriate profesionale și într-o rețea umană bazată pe valori similare.

Într-o epocă dominată de tehnologie, valoarea capitalului uman rămâne mai importantă ca oricând.

Astăzi, privind retrospectiv, văd cele două programe nu ca pe două diplome, ci ca pe două etape ale aceleiași călătorii. O călătorie care m-a ajutat să înțeleg mai bine sectorul energetic, mediul de afaceri și lumea în care trăim.

Și poate că aceasta este cea mai importantă lecție pe care o transmit celor care se gândesc să urmeze un MBA. Nu căutați doar cunoștințe. Căutați perspective noi. Căutați oameni valoroși. Căutați conversații care vă provoacă și vă obligă să vă puneți întrebări incomode.

Pentru că, într-o lume în care schimbarea a devenit noua normalitate, cea mai sigură investiție rămâne capacitatea de a continua să înveți și a te menține relevant.

Iar dacă ar trebui să rezum experiența celor două programe într-o singură idee, aceasta ar fi simplă. Relevanța profesională nu este un statut fix și permanent pe care îl dobândești, ci un proces continuu de învățare, adaptare și conectare la oamenii și ideile care modelează viitorul.”

Energy MBA – pentru profesioniștii care construiesc viitorul energetic

Programul Energy MBA este singurul MBA din România conceput și dezvoltat în totalitate pentru profesioniștii din Energie. Acesta oferă o înțelegere integrată a sectorului energetic, combinând concepte de administrarea afacerilor cu cunoștințe specifice despre piețele de energie, politici energetice, digitalizare, reglementare, guvernanță, diplomație, tranziție și sustenabilitate. Scopul este acela de a dezvolta capacitatea absolvenților de a gestiona echipe și proiecte complexe și de a lua decizii informate într-un sector aflat în continuă transformare.

Programul reunește lideri din industrie, reglementatori, consultanți și practicieni activi, transformând fiecare sesiune de curs într-un schimb real de experiență cu oamenii care construiesc efectiv sectorul energetic românesc și european. Această proximitate față de cei care iau deciziile în prezent este ceea ce dă programului relevanță imediată: absolvenții înțeleg provocările sectorului și ies pregătiți să își asume roluri de leadership într-un mediu care cere capacitate constantă de adaptare.

Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ENERGY@bbs.ase.ro.

Business Intelligence MBA – pentru liderii care transformă informația în avantaj competitiv

Programul Business Intelligence MBA este conceput pentru profesioniștii care doresc să își dezvolte competențele analitice și să utilizeze datele în procesul decizional. Fiind un program unic acreditat în regiune, acesta îmbină cunoștințele de business cu instrumente avansate de analiză a datelor, pregătind participanții să devină lideri capabili să transforme informațiile în avantaje competitive și să susțină decizii strategice bazate pe date.

Într-o perioadă în care oricine poate genera în câteva secunde un raport care sună convingător, capacitatea de a evalua critic sursa, de a identifica semnale relevante înaintea pieței și de a transforma date disparate în decizii fundamentate devine cel mai greu de copiat avantaj competitiv.

„Business Intelligence este despre curajul de a vedea ceea ce alții evită să știe. Nu există secrete, există doar cercetători leneși. Iar aceasta este prima lecție pe care o transmitem: avantajul competitiv nu îl are cel cu cele mai multe resurse, ci cel care știe să pună întrebările corecte și să acționeze înaintea celorlalți. Logica îi face pe oameni să gândească, iar Emoția îi face să acționeze. Un lider format în Business Intelligence stăpânește ambele registre. Construiește argumente solide din date și le traduce în decizii care mișcă oameni și organizații. Pentru că, în fond, strategia este arta de a crea putere. Iar puterea începe cu informația bine înțeleasă.”

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi – Director Program Business Intelligence MBA

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi – Director Program Business Intelligence MBA

Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INTELLIGENCE@bbs.ase.ro.

În această perioadă se desfășoară înscrierile și interviurile pentru toate cele șase programe MBA acreditate ale Bucharest Business School, oferind profesioniștilor din diverse industrii oportunitatea de a face următorul pas în carieră, indiferent de domeniul sau etapa profesională în care se află.

Portofoliul Bucharest Business School include în total 6 programe MBA

Programul ROCA Executive MBA (MBA Româno-Canadian), organizat în colaborare cu Université du Québec à Montréal (UQAM) din Canada, este un program cu dublă diplomă care se adresează managerilor seniori și liderilor aflați în poziții de decizie, care doresc să își consolideze viziunea strategică și capacitatea de leadership. Conceput ca o experiență transformațională, programul dezvoltă competențe avansate de management, strategie și inovație, cu accent pe leadership responsabil și sustenabilitate. Participanții beneficiază de un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, precum și de o rețea extinsă de lideri la nivel național și internațional. ROCA Executive MBA este singurul program Executive MBA din Europa de Sud-Est inclus în clasamentul QS Executive MBA Rankings, categoria Joint Programmes. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ROCA@bbs.ase.ro.

Programul INDE MBA (Romanian-French MBA), organizat în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, este destinat managerilor aflați la început sau la mijloc de carieră, antreprenorilor și profesioniștilor care își doresc o perspectivă internațională asupra businessului. Predat integral în limba engleză și acreditat internațional, programul oferă o combinație solidă între fundamentul teoretic și aplicațiile practice, facilitând accelerarea carierei și dezvoltarea competențelor necesare pentru a performa într-un mediu global. Un avantaj distinctiv îl reprezintă dubla diplomă româno-franceză, acordată de ASE București și de CNAM Paris. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INDE@bbs.ase.ro.

Programul Creative MBA este dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, precum și celor care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii. Acesta combină creativitatea cu rigoarea managementului, oferind competențe de leadership, antreprenoriat și dezvoltare de modele de business adaptate economiei creative. Absolvenții sunt pregătiți să scaleze proiecte culturale și să răspundă provocărilor specifice acestor industrii dinamice. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Education MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional – manageri de instituții, cadre didactice sau antreprenori în educație – care doresc să contribuie la modernizarea sistemului. Acesta integrează leadershipul, managementul și designul de politici educaționale, oferind instrumente pentru a răspunde provocărilor contemporane din educație și pentru a genera impact real în organizațiile și comunitățile din care participanții fac parte. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro.

Articol susținut de Bucharest Business School