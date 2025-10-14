Enigma Festival, un dialog între genuri și generații. Alexe Ioana: „Anul acesta am dus conceptul Enigma la Scorpios Mykonos”

Enigma Festival aduce împreună genuri, culturi și generații, transformând fiecare ediție într-o călătorie sonoră și vizuală de neuitat. Alexe Ioana, PR manager Enigma Festival, a vorbit, într-un interviu, despre originile evenimentului, conceptul care îl diferențiază și noutățile ediției din acest an: „Enigma este mai mult decât un festival – este o punte între lumi.”



Ediția din 2025 a Enigma Festival va avea loc în perioada 17-18 octombrie, la Romaero, într-un spațiu complet încălzit. Publicul va putea descoperi o combinație unică între muzica clasică și cea electronică, scenografie inovatoare, proiecții vizuale imersive și un concept vizual care explorează tema „sound as emotion”, promițând o experiență completă și memorabilă.

Care este povestea din spatele Enigma Festival? Cum a luat naștere ideea acestui eveniment?

Alexe Ioana: Enigma Festival s-a născut din dorința de a crea un spațiu în care muzica să depășească barierele dintre genuri, culturi și generații. A pornit ca un experiment între oameni pasionați de artă, care au vrut să aducă împreună energia muzicii electronice și emoția muzicii clasice, într-un cadru vizual și sonor cu totul diferit. Ideea a crescut organic, iar astăzi Enigma a devenit un festival care îmbină rafinamentul și libertatea într-o singură experiență.

Ce diferențiază Enigma Festival de alte festivaluri de muzică sau culturale din România? Ce elemente îi conferă o identitate distinctă?

Alexe Ioana: Enigma este mai mult decât un festival – este o punte între lumi. Ne diferențiem prin felul în care reușim să aducem împreună muzica electronică și cea clasică într-un dialog autentic. Fiecare ediție are o poveste curatorială clară, iar accentul este pus pe emoție, estetică și pe experiența completă: de la sunet și lumini, până la designul spațiului și interacțiunea cu publicul.

O maturizare a conceptului

Care este mesajul sau experiența pe care doriți să o transmiteți publicului?

Alexe Ioana: Mesajul nostru este simplu: muzica unește. Enigma este despre a trăi prezentul, despre conexiune și despre libertatea de a simți fără granițe. Ne dorim ca publicul să plece inspirat, cu o stare de echilibru între intensitate și liniște, ca după o călătorie sonoră care te scoate din cotidian și te reconectează cu tine însuți.

Cum s-a conturat programul celei de-a treia ediții, având în vedere că este un mix între clasic și contemporan?

Alexe Ioana: Ne-am dorit ca această ediție să marcheze o maturizare a conceptului. Prima zi, cu Valeron și Bucharest Metropolitan Orchestra, explorează latura organică, melancolică, dar plină de forță a muzicii.

A doua zi, cu WhoMadeWho (Hybrid DJ Set) și Reznik [Keinemusik], aduce energia contemporană, experimentală, a scenei electronice globale. Este un contrast gândit intenționat – două lumi diferite care, împreună, definesc spiritul Enigma.

Două zile de festival

Ce noutăți aduce ediția din acest an, fie că vorbim despre artiști, concepte sau experiențe, menite să surprindă publicul Enigma Festival?

Alexe Ioana: În 2025 avem pentru prima dată două zile de festival – un pas natural pentru noi, care ne permite să explorăm mai multă diversitate muzicală. De asemenea, ediția din acest an se desfășoară într-un venue complet încălzit, la Romaero, astfel încât experiența rămâne confortabilă indiferent de vreme.

Dincolo de lineup, publicul va descoperi o scenografie nouă, proiecții vizuale imersive și un concept vizual care urmărește tema „sound as emotion”.

Cum arată procesul de organizare al unui festival ca Enigma? Care sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați?

Alexe Ioana: Organizarea unui festival ca Enigma este un mix de creativitate și de logistică pură. Fiecare detaliu – de la sunet și lumini, până la curatoria muzicală și designul experienței – trebuie să se alinieze la aceeași viziune.



Cea mai mare provocare este să păstrăm echilibrul între expresia artistică și așteptările publicului, dar tocmai această provocare face ca fiecare ediție să fie un pas înainte.

Cum vedeți evoluția Enigma Festival în anii următori? Există planuri de extindere în alte orașe sau inițiative culturale care să continue spiritul Enigma?

Alexe Ioana: Enigma își păstrează rădăcinile în București, locul în care a prins viață și unde s-a format comunitatea noastră. Totuși, anul acesta am făcut un pas important – am dus conceptul Enigma la Scorpios Mykonos, într-un format exclusiv, care a deschis drumul către o nouă etapă.

Începând cu 2026, vom rămâne în București, dar vom avea și ediții internaționale, în locații atent alese, unde spiritul Enigma va fi reinterpretat prin peisaje, culturi și energii diferite. Este începutul unei călătorii globale, dar cu aceeași esență: muzică, artă și emoție autentică.

