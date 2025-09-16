„Escrocul de pe Tinder” a fost reținut de polițiști pe un aeroport internațional la cererea Interpol

Shimon Yehuda Hayut, cunoscut și sub numele Simon Leviev, care a fost în centrul unui documentar Netflix despre cum a reușit să păcălească mai mult femei pe care le-a cunoscut pe aplicația de dating, a fost arestat în Georgia la cererea Interpolului, relatează BBC și The Guardian.

Hayut a fost reținut duminică imediat ce a sosit pe Aeropotul Internațional Batumi din sud-vestul țării, însă autoritățile georgiene nu au precizat care sunt motivele.

Dându-se drept un sofisticat fiu al unui mogul de diamantele, Lev Leviev, bărbatul în vârstă de 34 de ani, a cucerit femei de la care a reușit să obțină aproximativ 10 milioane de dolari între 2017 și 2019.

Documentarul Netflix din 2022 arăta că acesta își crease o identitate falsă pe Tinder pentru a atrage victimele în relații amoaroase pe care le-a păcălit ulterior. Acesta căuta să se cupleze cu femei cunoscute pe aplicația de dating, după care le invita la o primă întâlnire glamour, folosind recuzită elaborată și scumpă, inclusiv gărzi de corp și avioane private.

Documentarul sugera că, după ce câștiga încrederea femeilor, le trimitea mesaje în care le spunea că cardul său de credit nu mai funcționa și le cerea să deschidă unul nou pe numele lor, pe care el să-l poată folosi.

Victimele au povestit în documentar că bărbatul s-a fi prefăcut ulterior că este urmărit de „dușmanii” săi și le-ar fi cerut să-i transfere sume importante de bani, înainte de a rupe orice legătură.

Cecilie Fjellhøy, una dintre femeile care apar în serialul Netflix, a declarat că i-a dat lui Hayut peste 270.000 de dolari pe parcursul relației lor.

Hayut a negat toate acuzațiile aduse împotriva sa. El a spus că „nu era un escroc și nici un fals”, ci un „om de afaceri legitim” care și-a făcut averea prin bitcoin.

El a fost condamnat pentru patru acuzații de fraudă, falsificare și furt în 2019, după ce a fost arestat și extrădat în Israel din Grecia.

A fost condamnat la 15 luni de închisoare, din care a executat doar cinci din cauza pandemiei de . coronavirus. Hayut a fost, de asemenea, obligat să plătească 47.000 de dolari despăgubiri victimelor și o amendă de aproximativ 6.200 de dolari pentru deținerea unui pașaport fals.

Ministerul de Interne georgian a declarat că Hayut a fost reținut duminică în baza unei notificări roșii emise de Interpol, o cerere de localizare şi arestare provizorie a unei persoane care urmează să fie extrădată. Nu este clar care stat a solicitat arestarea sa.

Potrivit site-ului israelian Ynet, avocatul său le-a spus reporterilor că Leviev „călătorește liber prin lume”.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, a spus avocatul după reținerea lui Hayut.

„Escrocul de pe Tinder” („Tinder Sindler”) a devenit documentarul cel mai vizionat de pe Netflix în 90 de țări odată cu lansarea sa în februarie 2022.