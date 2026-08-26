Eșecurile lui Putin și o a doua mobilizare în masă: Tentația unui nou front la Kaliningrad

În ciuda ploii de rachete rusești asupra Ucrainei, războiul de uzură îl obligă pe Vladimir Putin să se confrunte cu o alegere pe care a încercat să o evite: să le ceară rușilor un sacrificiu uman mult mai vizibil.

Nu mai este suficientă mobilizarea economiei, transformarea fabricilor și creșterea producției de rachete și drone. Ar putea fi necesară mobilizarea din nou a societății, prin recrutări în masă.

Iar una dintre aceste mobilizări deschide un scenariu alarmant: pentru a-și ascunde propriile eșecuri, Putin ar putea deschide un nou front la Kaliningrad, o exclavă strategică între Polonia și țările baltice.

Este un scenariu extrem, dar NATO este obligată să-l ia în considerare: pentru că militarii ruși o fac – scrie marți cotidianul italian Corriere della Sera, citat de Rador Radio România.

Pentru a înțelege scenariul de la Kaliningrad, trebuie să ne extindem perspectiva asupra bilanțului conflictului, asupra impasului în care se află Putin și asupra mișcărilor pe care le pregătește, notează Corriere della Sera. Conform unor surse din serviciile de informații occidentale, citate de ziarul american Wall Street Journal, forțele armate ruse desfășoară exerciții pentru a-și testa capacitatea de a absorbi o nouă mobilizare în masă: cum să convoace rezerviștii, unde să-i adăpostească, cum să-i hrănească, să-i echipeze și să-i antreneze. Asta nu înseamnă că decizia a fost luată. Kremlinul ar putea să aștepte cel puțin până la alegerile parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie. Dar însuși faptul că sunt testate procedurile arată că opțiunea a intrat în planificare concretă.

Problema rusească este binecunoscută. Putin continuă să vrea să cucerească întregul Donbas, în timp ce progresele pe teren rămân lente și costisitoare. Institutul Internațional pentru Studii Strategice observă că acest război a adus în prim-plan o dimensiune pe care războiul tehnologic părea să o fi relegat în trecut: războiul de masă. Artileria, dronele, rachetele și bombele planoare sunt decisive, dar este încă nevoie de un număr mare de soldați pentru a cuceri și, mai ales, pentru a ocupa teritorii. Ideea că războaiele au intrat într-o fază „doar” tehnologică este o iluzie.

Până acum, Putin a încercat să rezolve această problemă, evitând o a doua mobilizare generală. După trauma din septembrie 2022, Kremlinul a preferat o pârghie permanentă, dar mai discretă: salarii mari, bonusuri din ce în ce mai generoase, presiune din partea administrațiilor locale, recrutarea din cele mai sărace regiuni, din închisori și chiar din străinătate. Recrutarea de cetățeni africani (în special mercenari din Africa de Sud) a fost chiar documentată, pe lângă nord-coreenii furnizați de Kim Jong Un.

Recruți ruși binecuvântați de un preot înainte de a fi trimiși în serviciul militar. Foto: Peter Kovalev/ Zuma Press/ Profimedia





Este o strategie perspicace din punct de vedere politic, deoarece distribuie costul războiului. Pentru o mare parte a populației orașelor mari ale Rusiei, Ucraina rămâne ceva ce urmăresc la televizor. Mobilizarea din 2022 a rupt această distanță psihologică. Sute de mii de bărbați fugiseră în Georgia, Kazahstan, Armenia și alte țări. Familiile care puteau tolera un război purtat de profesioniști, voluntari și locuitori de la periferia imperiului au descoperit brusc că putea sosi o notificare de recrutare. Exodul bărbaților de vârstă militară fusese devastator, o hemoragie gravă pentru o națiune care deja suferea de depopulare de mulți ani.

Putin a învățat această lecție. Astăzi, are instrumente administrative mai bune. Noul sistem electronic permite identificarea și convocarea bărbaților de vârstă militară cu o precizie care lipsea acum patru ani. În loc să anunțe o „mobilizare secundară” spectaculoasă, Kremlinul ar putea proceda cu contingente mici, succesive. Aceasta este metafora folosită de Alexei Yusupov, citat de Wall Street Journal: gătirea lentă a broaștei.

Dintr-o perspectivă militară, însă, timing-ul contează. Michael Kofman, unul dintre cei mai importanți cercetători ai forțelor armate ruse, observă că o mobilizare decisă acum ar veni prea târziu pentru a produce rezultate înainte de iarnă. Un soldat nu devine utilizabil pur și simplu primind o uniformă. Trebuie să fie echipat, antrenat, repartizat la o unitate și integrat într-un lanț de comandă. Dacă Putin dorește Kramatorsk și Sloviansk într-un interval de timp scurt, ar fi trebuit să se mobilizeze cu luni în urmă. O nouă recrutare ar fi o investiție în campania din 2027.

Asta nu înseamnă că ar fi irelevantă. Într-un război de uzură, capacitatea Rusiei de a înlocui pierderile este unul dintre elementele principale ale echilibrului de putere.

Ucraina suferă, de asemenea, de o gravă criză a forței de luptă. Zelenski a decis creșteri salariale militare și o dependență mai mare de recrutarea străină tocmai pentru a aborda deficitul de personal. Capacitatea Ucrainei de a preveni progresele Rusiei este supusă unei presiuni tot mai mari. Prin urmare, superioritatea demografică a Rusiei contează. Dar nu este infinită.

Prima limitare este economică. Rusia se confruntă deja cu o lipsă de forță de muncă. Sute de mii de bărbați s-au înrolat în forțele armate, alții au părăsit țara, în timp ce industria de apărare a atras lucrători din sectoarele civile. Lipsa este acum atât de severă încât Moscova caută noi lucrători străini. O mobilizare în masă ar exacerba chiar acest blocaj.

Fiecare soldat nou generează un cost dublu. Statul trebuie să-l plătească, să-l hrănească, să-l echipeze și, în final, să-i despăgubească familia dacă este ucis sau rănit. În același timp, acel om dispare dintr-o fabrică, o companie de construcții, o cale ferată, o activitate comercială.

A doua limitare este chiar militară. Cantitatea nu este echivalentă cu calitatea. Mobilizarea din 2022 a contribuit la stabilizarea frontului rusesc după înfrângerile de la Harkov și Herson, așa că ar fi greșit să o considerăm un eșec. Dar a scos la iveală enorme probleme organizatorice. Trimiterea a sute de mii de oameni în plus pe front necesită ofițeri, subofițeri, instructori, cazărmi, echipament și sisteme logistice. În plus, câmpul de luptă a devenit și mai letal. Proliferarea dronelor face mai dificilă concentrarea oamenilor și a echipamentului nedetectat.

În cele din urmă, există limitarea politică. Nu sunt semnale că o nouă mobilizare ar provoca o revoltă, dar însăși prudența Kremlinului demonstrează că Putin consideră acest teren periculos. Atât timp cât războiul rămâne o sursă de venit pentru cei care aleg să lupte, contractul social este mai rezistent. Recrutarea obligatorie schimbă natura contractului.

Aici intervine Kaliningradul. Este semnificativ faptul că unul dintre exercițiile de mobilizare a avut loc în această mică exclavă rusească situată între Polonia și Lituania. Pentru a-i înțelege semnificația simbolică și militară, trebuie să ne întoarcem mult mai în timp. Kaliningradul a fost odată Königsberg, un oraș prusac, capitala Prusiei Orientale și locul de naștere al lui Immanuel Kant. Timp de secole, a aparținut teritoriului german. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Armata Roșie a cucerit regiunea, iar acordurile dintre puterile victorioase au sancționat transferul acesteia către Uniunea Sovietică. Populația germană a fost expulzată sau a fugit; Königsberg a fost redenumit Kaliningrad în 1946. Prusia Orientală a dispărut de pe harta Europei.

Regiunea rusă Kaliningrad, situată între Polonia şi Lituania, Foto: Aleksey Shirmanov / Alamy / Profimedia

În timpul Războiului Rece, acea locație a avut o valoare strategică enormă. Kaliningradul a devenit o bază militară sovietică avansată la Marea Baltică. Portul Baltisk este singurul din Marea Baltică unde flota rusă are acces pe tot parcursul anului la marea deschisă. După 1991, însă, geografia și-a schimbat sensul. Independența Lituaniei, Letoniei și Estoniei a separat fizic regiunea de restul Federației Ruse. Iar intrarea Poloniei și a statelor baltice în NATO a transformat-o în cele din urmă într-un avanpost rusesc înconjurat de teritoriul NATO.

Este atât un punct forte, cât și o slăbiciune. Este un punct forte deoarece permite Rusiei să desfășoare forțe navale, rachete, sisteme de apărare antiaeriene și alte capabilități militare în inima Mării Baltice, foarte aproape de țările NATO. Este o slăbiciune deoarece, în caz de război, Kaliningradul ar fi izolat de teritoriul rus. De aici și obsesia pentru Coridorul Suwalki: o fâșie de pământ lungă de aproximativ 60 de kilometri de-a lungul frontierei polono-lituaniene, cuprinsă între Kaliningrad și Belarus. Este, de asemenea, legătura terestră dintre Polonia și țările baltice. NATO însăși îl consideră unul dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul său estic.

O privire pe hartă este suficientă pentru a înțelege coșmarul cu care se confruntă strategii baltici și occidentali. Într-un conflict Rusia-NATO, forțele rusești din Kaliningrad și forțele rusești sau bieloruse din Belarus ar putea încerca să se conecteze prin acest coridor. Dacă ar reuși să îl întrerupă, Estonia, Letonia și Lituania și-ar pierde legătura terestră cu restul Alianței. Închiderea coridorului Suwalki ar putea împiedica sau încetini sosirea întăririlor americane și ale NATO.

Asta face ca exercițiile rusești de la Kaliningrad să fie tulburătoare. Nu pentru că demonstrează că Putin a decis să atace NATO: în prezent nu există dovezi ale acestei decizii. Și trebuie să facem distincția între pregătirea unei opțiuni militare și intenția de a o utiliza. Marile puteri planifică chiar și scenarii extreme. Dar Polonia și țările baltice raționează pe baza capabilităților, nu a asigurărilor.

Cea mai gravă temere privește scenariul grabei președintelui rus. Dacă Putin se va trezi prins într-un război ucrainean din ce în ce mai costisitor, fără o victorie decisivă, dar fără să dorească sau incapabil să se retragă, inclusiv din cauza criticilor tot mai mari din partea aripii sale naționaliste, ar putea fi tentat să schimbe cadrul strategic. Kaliningradul oferă un teatru ideal pentru exercitarea de presiuni asupra NATO: provocări, incidente aeriene sau navale, război electronic, amenințări la adresa Coridorului Suwalki, până la scenariul extrem al unei acțiuni militare limitate menite să testeze Articolul 5.

Soldați români și polonezi din cadrul NATO, mobilizați în „Coridorul Suwalki”, Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Pentru a împiedica Moscova să creadă într-o astfel de posibilitate, NATO și-a consolidat oarecum flancul estic. Astăzi, menține forțe multinaționale avansate și operațiuni aeriene și navale; în 2025, a lansat misiunea Eastern Sentry și continuă exercițiile în zona Suwałki Gap.

O nouă mobilizare de masă în Rusia ar semnala, în primul rând, dificultățile lui Putin în Ucraina. Ar demonstra că patru ani și jumătate de război au consumat un număr de oameni pe care recrutarea voluntară se chinuie acum să-i înlocuiască. Dar ceea ce dezvăluie o slăbiciune poate genera un nou pericol.

Kaliningradul adaugă o altă dimensiune acestei povești. Este locul unde vulnerabilitățile Rusiei și Occidentului aproape că nu se ating. Moscova poate folosi teoria izolării exclavei sale ca pretext și casus belli; Varșovia, Vilnius, Riga și Tallinn se tem că Kremlinul va încerca într-o zi să o elimine prin secționarea coridorului care leagă țările baltice de NATO. Istoria ne învață că poate fi periculos un autocrat convins că timpul lucrează împotriva sa, încheie Corriere della Sera.