ESG Journey și ESG Lab: Programe pentru companii românești care transformă sustenabilitatea în profit și reziliență, dezvoltate de Social Innovation Solutions și prezentate de UniCredit Bank

Conceptul de ESG astăzi, cheia succesului de mâine

Accesul la capital, contractele cu parteneri externi și stabilitatea pe termen lung au acum un numitor comun: performanța ESG. Pentru antreprenorii români, adoptarea acestor principii a devenit o decizie strategică, fie că este ghidată de valorile companiei sau de un calcul pragmatic al beneficiilor. Piața recompensează această mișcare, oferind acces la finanțare avantajoasă și consolidând parteneriatele cu clienții mari, care caută stabilitate și responsabilitate. Astfel, sustenabilitatea se transformă dintr-un concept abstract într-un motor pentru profitabilitate și reziliență.

Pentru a face față provocărilor care vin la pachet cu integrarea sustenabilității în modelele de business, companiile trebuie să adopte o abordare strategică în gestionarea emisiilor și a eficienței energetice. Primul pas este conștientizarea impactului propriei activități asupra mediului și a societății, urmat de măsurarea acestuia și stabilirea unor obiective clare de creștere a profitabilității și rezilienței.

Programele ESG

ESG Journey și ESG Lab sunt două programe dezvoltate de Social Innovation Solutions (SIS) și prezentate de UniCredit Bank, care vin în ajutorul companiilor, atât pentru poziționarea strategică și competitivă, cât și în vederea conformării cu standardele de sustenabilitate. Aflate deja la finalul a două ediții, acestea reprezintă platforme complementare de învățare, nu doar despre principiile raportării de sustenabilitate, ci mai ales despre oportunitățile financiare și strategice ale dezvoltării durabile.

„Programele ESG sunt despre a înțelege valoarea strategică a ESG-ului, despre sustenabilitate și despre cum construim cu adevărat împreună o economie competitivă și o Românie care să poată să se uite cu încredere spre viitor.” – Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions.

ESG Journey, realizat cu expertiza Sustain Future, este un program introductiv de conștientizare a principalelor concepte de sustenabilitate desfășurat sub forma unui tur național. Gândit pentru a facilita accesul la informație de actualitate pentru companiile locale, ESG Journey a traversat 15 orașe, unde au participat 1300 de companii cu cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro fiecare, în 2024 și 2025. Printre temele abordate la evenimente se numără tranziția spre un model de afaceri sustenabil, accesul la finanțare și eligibilitatea pentru credite verzi, riscuri climatice și viitorul ESG.

Peste 65% dintre participanți se află în poziții de conducere, ceea ce arată importanța includerii sustenabilității în deciziile luate de directori, CEOs sau CFOs, iar 90% dintre aceștia recomandă mai departe ESG Journey și altor antreprenori:

„Evenimentul a arătat cât de esențial este ESG pentru orice antreprenor care vrea un business competitiv și pregătit pentru viitor. Acum am înțeles cum pot folosi aceste reglementări ca o oportunitate financiară și strategică, prin accesarea unor finanțări verzi sau prin consolidarea încrederii pe care o avem în fața clienților și partenerilor”, declară un participant ESG Journey, reprezentant al unei companii din industria electrică.

ESG Lab, co-creat cu Sustain Future și cu expertiza ECONOS, este un program educațional intensiv și aplicat, de 12 săptămâni, orientat către furnizarea cunoștințelor și instrumentelor esențiale creșterii competitivității afacerilor în domeniul sustenabilității. Având ca obiectiv final crearea unor planuri de tranziție acționabile, programul a oferit o experiență de învățare 360, complexă și practică, axată pe dezvoltarea capacității afacerilor de a naviga o lume din ce în ce mai concentrată pe principiile ESG.

În ultimii doi ani, au participat 45 de companii din peste 20 de județe, din diverse industrii: transporturi, logistică, construcții, agricultură, industria chimică sau metalurgică. Participanții au beneficiat de sesiuni de training online și offline, gândite pentru a oferi un mix de teorie și practică, oferind studii de caz relevante și consultanță personalizată. La finalul programului, aceștia și-au dezvoltat planul de tranziție simplificat și personalizat pentru afacerea lor – un instrument esențial pentru adoptarea practicilor sustenabile, minimizarea riscurilor și maximizarea profitabilității și a rezilienței pe termen mediu și lung.

“În industria construcțiilor există multe puncte în care am putea inova – prin a aduce mașini și utilaje electrice, bineînțeles, acesta fiind viitorul. Putem să avem punctele de lucru care să fie complet electrificate prin intermediul panourilor fotovoltaice, iar aici intervine parteneriatul cu banca, care ne poate sprijini, neavând resurse proprii”, povestește un participant al programului, reprezentant al unei firme de construcții.

Parteneriatul SIS și UniCredit Bank pentru o Românie mai competitivă

În 2024 și 2025, Social Innovation Solutions și UniCredit Bank au dezvoltat împreună un ecosistem de companii capabile să își atingă obiectivele de business într-o manieră sustenabilă, precum și să contribuie la schimbarea de paradigmă privind principiile ESG – aceea că nu mai reprezintă doar un standard de conformare, ci o oportunitate concretă de maximizare a succesului pe piață.

Fiind una dintre principalele instituții financiare din România, UniCredit Bank acordă un interes prioritar susținerii companiilor sustenabile, atât prin programe de educație, cum sunt Skills for Transition, ESG Journey și ESG Lab, cât și prin soluții financiare. Prin intermediul acestora, banca subliniază angajamentul său constant de a-și susține clienții aflați în proces de tranziție la un model de afaceri sustenabil.

„ESG Journey și ESG Lab sunt cele mai practice programe pe care le-am construit alături de partenerii noștri pentru a transforma sustenabilitatea dintr-un concept abstract într-un plan concret de acțiune. Lucrul împreună le oferă clienților noștri atât instrumentele necesare, cât și curajul de a-și transforma modul de afaceri într-unul sustenabil și rezilient pe termen lung.” – Simona Petrescu, ESG Director UniCredit Bank România.

Social Innovation Solutions este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare. SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, lucrând cu peste 15.000 de IMM-uri și ONG-uri în Academia de Sustenabilitate, Transformator, ESG Journey și ESG Lab.

