„Este ca și cum ai vinde arme nucleare către Coreea de Nord” – Un cunoscut șef de companie AI din SUA critică livrările de procesoare Nvidia către China

„Este o nebunie”, a spus la forumul de la Davos, unul dintre cei mai cunoscuți oameni din domeniul inteligenței artificiale, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei. El s-a referit la decizia administrației Trump de a permite vânzarea de cipuri AI către China. Anthropic este evaluată la peste 180 miliarde dolari, fiind concurent pentru OpenAI, Google, Meta și Perplexity AI.

Administrația Trump a dat pe 13 ianuarie undă verde vânzărilor către China pentru al doilea cel mai puternic cip AI de la Nvidia, instituind o regulă care va duce probabil la reluarea livrărilor modelului H200, scria Reuters.

Potrivit reglementărilor, cipurile vor fi evaluate de un laborator independent de testare, pentru a confirma capacitățile lor tehnice în domeniul AI, înainte de a putea fi expediate în China. Țara asiatică nu va putea primi însă mai mult de jumătate din cantitatea totală de cipuri vândute către clienții americani.

Șeful Anthropic a criticat la Davos Nvidia, gigant care a anunțat recent că va investi 10 miliarde dolari în compania faimoasă pentru chatbotul Claude. Procesoarele Nvidia sunt esențiale pentru modelele de AI. Despre declarații au scris publicațiile TechCrunch și Axios.

„Șefii acestor companii spun: «embargoul asupra cipurilor ne ține pe loc»”, a subliniat Dario Amodei, CEO al Anthropic, răspunzând unei întrebări despre noile reglementări, la forumul economic de la Davos. El a avertizat că decizia se va întoarce împotriva SUA.

„Suntem cu mulți ani înaintea Chinei la capacitatea de a produce cipuri”, a spus șeful Anthropic. „Așa că eu cred că ar fi o mare greșeală să livrăm aceste cipuri.”

Amodei a vorbit și despre „implicațiile incredibile pentru securitatea națională” ale modelelor de AI care reprezintă „în esență, cogniție – practic inteligență.”.

El a comparat AI-ul viitorului cu o țară de genii într-un centru de date, invitând publicul să își imagineze 100 de milioane de oameni mai inteligenți decât orice laureat al premiului Nobel”, toți aflați sub controlul unui stat sau al altuia.

Amodei a mers și mai departe:„Cred că este o nebunie”, a spus el despre recenta decizie a administrației Trump cu procesoarele. „Este aproape ca și cum ai vinde arme nucleare Coreei de Nord și te-ai lăuda că Boeing a făcut carcasele.”