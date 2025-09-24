„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova

Generalul Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, participă la o slujbă ila Catedrala Catolică Ucraineană din Londra, pe 24 februarie 2025. FOTO: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Valerii Zalujnîi, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, a oferit prima sa evaluare publică a operațiunii transfrontaliere militare a Ucrainei din 2024 în regiunea rusă Kursk, într-un editorial publicat miercuri, 24 septembrie, în publicația ucraineană Mirror of the Week.

„Nu cunosc costul unor astfel de acțiuni, dar este clar că a fost prea mare”, a scris el.

Ucraina a lansat o incursiune armată fără precedent în august 2024, avansând pe teritoriul rus și cucerind aproximativ 1.300 de kilometri pătrați (500 de mile pătrate) în primele luni.

Operațiunea, planificată de actualul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, a avut ca scop deturnarea trupelor ruse din estul Ucrainei și perturbarea planurilor Moscovei de a invada regiunea Sumî, care se învecinează cu regiunea rusă Kursk, notează The Kyiv Independent.

Armata rusă, întărită cu aproximativ 12.000 de soldați nord-coreeni, a lansat o contraofensivă în primăvara acestui an, care a forțat ulterior trupele ucrainene să se retragă.

Zalujnîi, care în prezent este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie, a mai afirmat că pot fi întreprinse incursiuni limitate, dar practica a arătat că acestea nu au reușit adesea să aducă succes pe termen lung.

„Practica a arătat că, în cele din urmă, o străpungere tactică izolată pe o secțiune îngustă a frontului nu aduce succesul necesar părții atacatoare”, a scris el.

Fostul șef militar a adăugat că forțele ruse au reușit să profite de „avantajele tehnologice și tactice” pentru a atenua câștigurile Ucrainei și a contraataca ulterior.

Comentariile lui Zalujnîi contrastează cu cele ale generalului Sîrskîi, care a indicat în mod constant pierderile grele ale Rusiei ca fiind principala realizare a campaniei militare din Kursk.

Sîrskîi a afirmat în iulie că Moscova a avut pierderi de 80.000 de soldați (uciși sau răniți) în timpul incursiunii ucrainene din Kurk. El nu a dezvăluit pierderile Ucrainei, dar a spus că pierderile Rusiei au fost semnificativ mai mari.

Operațiunea militară din Kursk a fost inițial lăudată pentru caracterul surprinzător și amploarea ei, fiind prima ofensivă majoră pe care Ucraina a desfășurat-o pe teritoriul rus. Experții au totuși păăreri împărțite în privința valorii sale strategice.

Criticii susțin că incursiunea nu a reușit să încetinească avansul rușilor în regiunea Donețk și s-a transformat într-o bătălie costisitoare care a epuizat resursele. La un an de la începutul ofensivei, liderii ucraineni continuă să invoce pierderile armatei ruse ca măsură a succesului.

Zalujnîi, care a condus forțele armate ucrainene în primii doi ani ai invaziei ruse pe scară largă, a fost demis din funcția de comandant suprem în februarie 2024 și înlocuit de președintele Volodimir Zelenski cu generalul Sîrskîi.

Fostul șef al armatei ucrainene a fost numit ambasador în Marea Britanie pe 11 iulie 2024.