Este NATO pregătită pentru un atac iranian asupra Europei? „O apărare puternică și eficientă”

NATO declară că este pregătită să facă față unui posibil atac cu rachete iraniene, afirmă Alianța.

NATO a interceptat proiectilele pe care Iranul le-a lansat asupra Turciei în luna martie, a amintit un oficial al NATO, citat de publicația La Libre Belgique, preluată miercuri de Rador Radio România. Această sursă nu a comentat însă necesitatea consolidării apărării aeriene.

Teheranul ia în considerare vizarea unor locații din sud-estul Europei dacă președintele american Donald Trump decide să escaladeze conflictul, a relatat miercuri ziarul Financial Times, citând surse apropiate guvernului iranian.

Iar Bulgaria se numără printre țintele potențiale, după ce țara și-a deschis baza aeriană Bezmer pentru avioanele americane care au nevoie de realimentare.

Cipru, unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie, este menționat de asemenea ca o posibilă țintă.

Până acum, Iranul a atacat în principal țări din regiunea Golfului ca represalii pentru bombardamentele americane. Aceste țări, cum ar fi Kuweit, Bahrain și Arabia Saudită, găzduiesc toate baze militare americane.

„NATO este pregătită să înfrunte orice amenințare și va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a apăra țările membre ale Alianței”, a declarat sursa din NATO citată de La Libre Belgique, care a dorit să rămână anonimă. „Capacitățile noastre de descurajare și apărare sunt puternice și eficiente”, a subliniat aceasta.