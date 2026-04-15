„Este nebunesc”. Tom Cruise a prezentat filmul pentru care spune că i-au trebuit patru decenii de actorie

Tom Cruise a spus că i-au trebuit patru decenii de carieră în actorie pentru a ajunge în punctul în care să poată interpreta rolul excentricului magnat al petrolului, personajul principal al viitoarei comedii negre „Digger”, transmite Reuters.

Cruise a prezentat marți primele imagini din film la convenția CinemaCon a proprietarilor de cinematografe din Las Vegas.

Acestea l-au arătat pe actorul în vârstă de 63 de ani transformat în personajul Digger Rockwell, un bărbat în vârstă cu părul rar și cărunt, burtă de bere, accent sudist și o pasiune pentru pisici.

În film, Rockwell provoacă din greșeală un dezastru ecologic care duce lumea la un pas de războiul nuclear, înainte de a se grăbi să încerce să salveze planeta.

Tom Cruise: „Filmul este nebunesc”

„Mi-au trebuit 40 de ani pentru a putea intra în pielea lui Digger Rockwell și a interpreta numeroasele fațete ale acestui personaj.

„Filmul este nebunesc, este amuzant și abia aștept să îl vedeți cu toții.”, a spus Cruise. Filmul Warner Bros va avea premiera în cinematografe în octombrie. Cruise a fost însoțit pe scenă de regizorul filmului, Alejandro Inarritu, câștigător a patru premii Oscar.

Realizatorul filmelor „Birdman” și „The Revenant” a spus că el și Cruise au discutat pentru prima dată despre film acum șapte ani.

Cruise, care filma „Top Gun: Maverick” la acea vreme, a spus că era un admirator al filmelor lui Inarritu și s-a grăbit să ajungă la casa regizorului pe motocicleta sa când acesta i-a cerut să se întâlnească.

„Știm că este neînfricat: cascadoriile, avioanele, săriturile”, a spus Inarritu despre Cruise. „Dar trebuie să spun că, în opinia mea, este vorba de un alt fel de curaj. Acest rol ar putea fi cel mai provocator pentru el. A fost o adevărată acrobație pe sârmă”, a adăugat el.