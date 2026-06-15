Este Nicușor Dan prizonier? „Măcar să clipească, ca să ştim şi noi că n-are voie să vorbească”

Un fost coleg de societate civilă de-al președintelui spune că nu e surprins de încercarea de a sparge PNL, pentru că Dan avea încă de atunci „aceleași atitudini misterioase”.

Sorin Ioniță, expert în politici publice și fondatorul organizației nonguvernamentale Expert Forum, susține că „că nu mă miră comportamentul preşedintelui, ca unul care l-am cunoscut de acum aproape 20 ani în societatea civilă”.

„Avea aceleaşi atitudini misterioase, saturniene, cu flic-flacuri care te lăsau în ofsaid. După ce băteai palma pe o chestie aflai că el s-a dus prin spate şi a mai vorbit cu zece oameni, după care s-a sucit fără să spună cuiva”, scrie Ioniță într-un articol de opinie publicat în G4Media.

Sorin Ioniță. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

„Întrebarea rămâne totuşi de la ce s-au luat, el şi Bolojan”

Ioniță consideră că Nicușor Dan „e neschimbat. Dar având în vedere că altceva mai bun nu ni s-a oferit la vot în mai 2025, regretele sunt un lux intelectual pe care nu ni-l permitem”.

Expertul susține că ce i se pare paradoxal este concentrarea președintelui, dar și a dezbaterii publice, pe PNL, când PSD a provocat căderea de guvern și ar trebui să-și asume responsabilitatea guvernării.

O explicație poate fi un conflict „1 la 1” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. „Întrebarea rămâne totuşi de la ce s-au luat, el şi Bolojan, că evident ceva s-a întâmplat între ei de s-a dat toată ţara peste cap şi se chinuie acuma zece înţelepţi s-o pună la loc”, susține Sorin Ioniță. El trece în revistă campania electorală derulată de Bolojan în favoarea lui Crin Antonescu.

Ce a scris „Recorder” despre conflictul Dan-Bolojan

Într-o analiză pe Recorder, jurnalistul Sebastian Zachman a citat un consilier prezidențial care a explicat că Nicușor Dan a rămas cu o dezamăgire la adresa lui Bolojan care la alegerile prezidențiale l-a susținut pe Crin.

Sau e vorba despre faptul că Bolojan a mărit TVA-ul pe care Dan a promis în campanie că nu-l va mări?

Sorin Ioniță spune că nu are un răspuns la conflictul Dan – Bolojan. Una dintre variante este posibilul proiect de unire între România și republica Moldova. Analistul este însă sceptic că acest proiect va însemna altceva decât o luptă pe un teritoriu familiar AUR.

Președintele se bazează pe „oamenii compromişi ai PNL”

Orice explicații nu acoperă integral ce se întâmplă în aceste zile. Pentru că Nicușor Dan s-a întors la „oamenii compromişi ai PNL care, împreună cu Marcel Ciolacu, au păstorit catastrofa electorală şi de securitate naţională din 2024”.

Dar este președintele singur în acest demers sau anturajul „secret” îl determină mai mult decât se crede?

„Oricât ar fi preşedintele de închis în el şi necomunicativ, nu poate continua fără să ofere publicului o explicaţie oficială a divorţului. Sau măcar să clipească semnificativ, dacă e, ca să ştim şi noi că n-are voie să vorbească”, încheie Sorin Ioniță articolul său.