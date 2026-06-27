„Posibil să ne apropiem de 45 de grade”. Șefa ANM, despre valul caniculă și riscul unui episod ulterior de fenomene meteo extreme

Directoarea generală a ANM, Elena Mateescu, a declarat că episodul de caniculă din aceste zile va fi unul „deosebit de sever”, posibil cu temperaturi resimțite de aproape 45 de grade, și nu a exclus posibilitatea unor fenomene meteo extreme care să se producă odată ce valorile din termometre vor începe să scadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, începând de duminică, ora 10. De luni, alerta se va extinde în aproape toată țara, cu excepția a șase județe – Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea – care vor fi sub cod portocaliu.

Sâmbătă seară, la Antena 3, șefa ANM a declarat că este vorba despre un episod de caniculă „deosebit de sever” și a menționat că „este posibil, având în vedere temperaturile estimate din acest interval, să fie comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în multe zone și în zona țării noastre”.

„Temperaturi maxime între 35 până la 41 de grade la umbră, nopți tropicale, valori ale minimelor între 17-25 de grade și, nu în ultimul rând, indice de disconfort termic accentuat peste 80 de unități, și este posibil să ne apropiem de 45 de grade la nivelul temperaturilor resimțite”, a spus Elena Mateescu.

Riscul unor fenomene meteo extreme

Șefa ANM a avertizat că, după valul de căldură, „este posibil ca începând chiar din seara zilei de marți gradul de instabilitate atmosferică să fie în creștere, în special în zonele de deal și de munte”.

„Atunci când vorbim de schimbul de masă de aer cald și rece, pentru că, mai ales după acest episod, temperaturile vor scădea cu mai mult de 10-15 grade Celsius, cu siguranță fenomenele meteorologice extreme, specifice acestor condiții, vor putea fi unele extreme – și mă refer și la vijelii, căderi de grindină sau cantități de precipitații pe segmente scurte de timp care pot să genereze situații de natură hidrologică”, a explicat ea.

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