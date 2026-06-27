Alertă meteo. Cod roșu de caniculă în toată țara, cu excepția a șase județe. Temperaturi record, prognozate de ANM

Valul de căldură persistă în acest sfârșit de săptămână, iar meteorologii spun că se va intesifica și se va extinde. ANM a anunțat un cod roșu de caniculă începând cu ziua de luni care va viza aproape toată țara. În șase județe va fi valabilă o atenționare cod portocaliu.

Codul roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat va fi valabil în perioada 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10, potrivit ANM.

În acest interval, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În același interval de timp, șase județe se vor afla sub avertizare cod portocaliu de temperaturi extreme. Este vorba despre Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte, au avertizat meteorologii.

Cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat în perioada 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10. Sursă foto: ANM

Cum va fi vremea sâmbătă. Coduri galben și portocaliu

Sâmbătă va fi cald în toată țara, care se află sub avertizări cod galben și portocaliu de caniculă.

Sâmbătă (27 iunie) valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse preponderent între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade și pe arii restrânse noaptea va fi tropicală.

În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Atenționări meteo cod galben și portocaliu de caniculă pentru intervalul 27 iunie, ora 10 – 28 iunie, ora 10. Sursă foto: ANM

Duminică, primul cod roșu de caniculă din această vară

Prima avertizare de cod roșu de caniculă va intra în vigoare duminică.

Astfel, în Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

O altă mare parte din țară va fi vizată de un cod portocaliu de caniculă. În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Patru județe, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea, va fi în vigoare duminică un cod galben de caniculă.

Astfel, că valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.