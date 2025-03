„Este teoria victoriei lui Putin în Ucraina”. Avertisment sumbru al Institutului pentru Studiul Războiului după sistarea ajutorului militar al SUA pentru Kiev

Think-tank-ul de la Washington spune într-o analiză la cald că încetarea ajutorului SUA pentru Ucraina și facilitarea unor noi câștiguri rusești l-ar încuraja pe Putin și i-ar consolida convingerea că Rusia poate cuceri și controla Ucraina și alte foste țări sovietice, inclusiv actualele state membre NATO.

Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) a avertizat că decizia de a întrerupe ajutorul american va „submina în mod direct obiectivul declarat al președintelui Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina”.

„Rusia ar profita de încetarea ajutorului american pentru Ucraina pentru a cuceri mai mult teritoriu în Ucraina și pentru a încerca să epuizeze sprijinul european – abordarea pe care Putin a descris-o în teoria sa a victoriei în Ucraina”, a adăugat analiza think-tank-ului care urmărește îndeaproape desfășurarea războiului.

