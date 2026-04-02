„Este un act de eliberare”. Republica Moldova a ieșit oficial din Comunitatea Statelor Independente

Parlamentul Republicii Moldova a votat pentru denunțarea acordului de constituire și a statutului Comunității Statelor Independente (CSI), marcând o ruptură formală de una dintre ultimele structuri de cooperare rămase din spațiul ex-sovietic. Decizia vine în contextul în care autoritățile de la Chișinău au redus treptat participarea în CSI, invocând în special prevederea care stipulează că statele membre trebuie să recunoască și să respecte integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente. Chișinăul a condamnat de mai multe ori agresiunea rusă în Ucraina.



„Ieșirea din CSI nu este un act de răzbunare. Este un act de eliberare. Este ruperea ultimului fir care ne ține ancorați într-un trecut toxic, amar. Este declarația clară: Republica Moldova este un stat suveran, independent și european – nu o piesă pe tabla de șah a cuiva!”, a declarat anterior ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.

Astfel, prin votul Parlamentului, Republica Moldova denunță două documente-cheie: acordul de constituire a CSI și statutul organizației. Aceasta înseamnă ieșirea formală din structura comunității, după ce anterior Chișinăul renunțase deja la zeci de acorduri sectoriale încheiate în cadrul CSI.

Autoritățile au argumentat că menținerea apartenenței la CSI nu mai aduce beneficii reale pentru cetățeni sau economie, iar majoritatea mecanismelor funcționale au fost deja înlocuite prin cooperare bilaterală sau prin acorduri cu Uniunea Europeană.

Ce este CSI

Comunitatea Statelor Independente a fost creată în 1991, imediat după destrămarea Uniunea Sovietică, ca o platformă de cooperare între fostele republici sovietice. Inițial, CSI a avut rolul de a facilita tranziția politică și economică după colapsul URSS, oferind un cadru pentru colaborare în domenii precum comerțul, securitatea și mobilitatea cetățenilor.

De-a lungul timpului, însă, organizația a fost criticată pentru eficiență redusă și pentru faptul că multe dintre deciziile sale nu au avut impact real. În plus, unele state membre, precum Georgia sau Ucraina, s-au distanțat sau au părăsit structurile CSI după conflicte cu Rusia. Republica Moldova a aderat la CSI în decembrie 1991, la scurt timp după proclamarea independenței. Pentru Chișinău, participarea la CSI a reprezentat inițial o modalitate de a menține relațiile economice cu fostele republici sovietice, în special în contextul dependenței energetice și comerciale.

În anii ’90 și începutul anilor 2000, CSI a fost un cadru important pentru exporturi, circulația forței de muncă și cooperarea tehnică. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova a început să-și orienteze politica externă spre Occident, relevanța organizației a scăzut treptat.

Declinul relației și pașii spre retragere

După semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în 2014, Chișinăul a început să reducă implicarea în CSI. Procesul s-a accelerat după 2022, în contextul invaziei ruse în Ucraina, când autoritățile moldovene au anunțat revizuirea tuturor acordurilor încheiate în cadrul comunității.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat zeci de tratate CSI, în special cele considerate depășite sau incompatibile cu legislația și angajamentele europene. Ieșirea formală din CSI consolidează direcția strategică a Republicii Moldova către integrarea europeană și reducerea dependenței de structurile post-sovietice. Autoritățile de la Chișinău au subliniat că relațiile bilaterale cu statele din regiune vor continua acolo unde există interese comune, însă în afara cadrului instituțional al CSI.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău nu pot decide unilateral care acorduri să le păstreze, iar hotărârea finală va fi aprobată de statele membre ale CSI.