„Război, nu atacuri hibride”. Declarație tranșantă despre Rusia a unui lider european

Liderii europeni trebuie să înceteze să mai numească atacurile rusești „hibride”, potrivit ministrului de Externe al Estoniei. Acestea sunt „atacuri teroriste” și „atacuri de sabotaj”, consideră Margus Tsahkna, și fac parte dintr-un efort sistematic al Rusiei împotriva Europei, care echivalează cu „un fel de război”.

Șeful diplomației unui stat baltic susține că Europa trebuie să prezinte un front unit împotriva Moscovei.

Tsahkna a făcut aceste declarații într-un interviu acordat Politico după ce Estonia a anunțat, marți, că serviciile speciale ruse s-au aflat în spatele unui atac prin incendiere din luna august asupra unei clădiri din Tallinn utilizate de Milrem Robotics, companie care furnizează vehicule terestre fără pilot Ucrainei.

Trei cetățeni letoni suspectați că au provocat incendiul au fost predați Estoniei și vor fi pedepsiți cu toată severitatea legii, a spus Tsahkna.

Atacul asupra Milrem Robotics a făcut parte dintr-o serie de incidente similare, inclusiv atacurile eșuate cu drone din luna august de pe aeroportul Leipzig-Halle din Germania, pe care autoritățile de la Berlin le-au atribuit, de asemenea, Rusiei.

„Banii ușori”, mai degrabă decât ideologia, îi motivează pe multe dintre persoanele recrutate de Rusia implicate în atacurile cu drone și incendieri, iar țările europene trebuie să clarifice faptul că astfel de sabotori vor fi pedepsiți sever pentru a descuraja incidente viitoare, a afirmat ministrul de Externe.

„Mesajul este că, dacă colaborezi cu serviciile secrete ruse, vei fi prins și trimis la închisoare”, a spus Tsahkna. „Gândește-te de multe ori înainte” de a participa la astfel de operațiuni, a avertizat șeful diplomației din Estonia.

Guvernele europene ar trebui să adune și să împărtășească dovezi, astfel încât să poată atribui public atacurile Rusiei, să-și coordoneze mai strâns serviciile de informații și de securitate și să clarifice faptul că cei care colaborează cu Moscova se vor confrunta cu consecințe severe, a spus Tsahkna.

„Trebuie să-l luăm foarte în serios pe Putin. Este un terorist”, afirmă Tsahkna

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, la reuniunea șefilor de stat și de guvern din NATO, Ankara, Turcia, pe 7 iulie 2026.: Mehmet Futsi / AFP / Profimedia

Kremlinul urmărește să „divizeze societățile noastre, să ne distrugă unitatea și să speculeze frica”, a adăugat ministrul, avertizând că atacuri mai grave, inclusiv cele care vor provoca numeroase victime în rândul europenilor, sunt mai probabile dacă președintele rus Vladimir Putin consideră că UE nu răspunde în mod colectiv.

UE lucrează la o nouă strategie de securitate, așteptată în cursul acestui an. Tsahkna a afirmat că aceasta ar trebui să îmbunătățească schimbul de informații, să investească în serviciile de securitate și să ofere țărilor capacitatea de a răspunde rapid la războiul neconvențional.

În prezent, „Rusia nu este în măsură să lanseze nicio agresiune militară pe scară largă sau atacuri împotriva NATO”, a afirmat Tsahkna. „Dar asta nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla în viitor. Așadar, să profităm de acest timp ca să ne pregătim”, a precizat el.

„Trebuie să ne coordonăm serviciile de informații și poliția secretă”, a mai spus ministrul. „Trebuie să-l luăm foarte în serios pe Putin; este un terorist. El folosește deja toate oportunitățile posibile pentru a ne ataca, așa că trebuie să înțelegem că nu vom mai reveni la situația de dinainte.”

Guvernele trebuie, de asemenea, să comunice clar cu publicul, a spus el, astfel încât oamenii să știe ce să facă în caz de urgență, fără a intra în panică.