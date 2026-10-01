Skip to content
Actualitate

„Război, nu atacuri hibride”. Declarație tranșantă despre Rusia a unui lider european

Andrei Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Șeful diplomației unui stat baltic susține că Europa trebuie să prezinte un front unit împotriva Moscovei.

Liderii europeni trebuie să înceteze să mai numească atacurile rusești „hibride”, potrivit ministrului de Externe al Estoniei. Acestea sunt „atacuri teroriste” și „atacuri de sabotaj”, consideră Margus Tsahkna, și fac parte dintr-un efort sistematic al Rusiei împotriva Europei, care echivalează cu „un fel de război”.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.