Estonia acuză Rusia pentru un atac incendiar asupra unui furnizor militar pentru Ucraina, la Tallinn. Reacția Kremlinului

Guvernul eston a acuzat marți serviciile secrete ale Rusiei că se află în spatele unui atac incendiar care a avut loc luna trecută la o companie din sectorul apărării în capitala Tallinn, potrivit BBC și The Guardian.

Potrivit premierului Kristen Michal, atacul de la Milrem Robotics, care furnizează vehicule militare fără pilot pentru Ucraina, a fost ordonat de serviciile secrete ruse.

Michal a declarat că răspunsul Estoniei la campania Rusiei „va fi exact opusul: securitate mai puternică acasă, mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune mai mare asupra Rusiei”.

„Nu ne vom lăsa intimidați”, a subliniat liderul eston.

Șeful diplomației estone, Margus Tsakhna, a condamnat atacul „absolut inacceptabil” și l-a convocat la minister pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, susține că acuzațiile Estoniei sunt „nefondate, nechibzuite, nu reflectă absolut deloc realitatea și nu conțin niciun fel de fundamentare”. El a spus că Rusia „nu poate lua în serios astfel de declarații și nu o vom face”.

„Un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”

Agenția națională de securitate a Estoniei a declarat că pe 15 august a izbucnit un incendiu într-o clădire din Tallinn folosită de Milrem Robotics, companie care produce vehicule terestre fără pilot folosite în Ucraina. Doi suspecți letoni au fost reținuți în Letonia pe 17 august, iar un al treilea a fost reținut în ziua următoare. Cei trei au fost predați Estoniei, a precizat agenția.

Ministrul Tsahkna spune că, în urma investigațiilor, autoritățile „au concluzionat cu certitudine” că atacul „un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”. Acesta a făcut parte dintr-o „campanie mai amplă în Europa, menită să ne intimideze și să ne slăbească sprijinul pentru Ucraina”, a adăugat el.

Estonia a acuzat în repetate rânduri Rusia de provocări hibride în contextul războiului din Ucraina. Ea și celelalte state baltice, Letonia și Lituania, și-au majorat semnificativ cheltuielile pentru apărare.

În cadrul unor declarații la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Rusia „își continuă campania nesăbuită de acțiuni ostile împotriva aliaților”, dar că o face „eșuând (…) pe câmpul de luptă din Ucraina și eșuând în a ne submina unitatea și sprijinul pentru Ucraina”.