„Eu nici nu mai folosesc Telegram, din ziua alegerilor din România. Noi suntem doar antreprenori, nu avem o agendă politică” – Interviu cu fondatorii rețelei sociale europene eYou

Fondatorii rețelei sociale europene eYou, care a fost lansată la nivel global, din România, au dat asigurări că sunt simpli antreprenori și nu își doresc să influențeze utilizatorii în scopuri politice.

Marți, eYou s-a lansat oficial la nivel global, printr-un eveniment care a avut loc la București, iar fondatorii Gregoire Vigroux și Jasseem Allybokus, doi francezi stabiliți în România, au acordat un scurt interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

Ei au explicat și aspecte tehnice ale aplicației lor sociale, dar și strategia de business.

În context, Gregoire Vigroux, co-fondator al eYou, a povestit că un motiv pentru care a lansat acum rețeaua socială europeană este gestul lui Pavel Durov, fondatorul platformei de mesagerie Telegram, de a transmite un mesaj utilizatorilor români în duminica turului doi al alegerilor prezidențiale din anul 2025 din România, în care miliardarul rus afirma că „un guvern vest-european a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare”.

StartupCafe.ro: Cum v-a venit ideea să lansați o nouă rețea socială în Europa?

Gregoire Vigroux: S-a întâmplat anul trecut: mă uitam pe profilul meu de pe rețeaua socială X și tot ce îmi apărea era despre Elon Musk. Eu nu-i dădusem follow niciodată tipului pe X. Cum ajunge ceva care a fost creat să stabilească o conexiune între oameni, cum e o aplicație social media, în mâinile unui singur om, care folosește platforma pentru propria sa influență, pentru agenda sa politică și pentru scopurile sale personale de business?!

M-am întâlnit la o cafea cu Jass și ne-am gândit că problema este mai amplă: social media nu mai era socială și social media nu mai era media. Și atunci, am spus: hai să construim noi o aplicație socială adevărată, care se potrivește cu ideea inițială, plină de sens, a ceea ce trebuia să fie de la început social media. Poate cu puțină inspirație de la Twitter, din zilele sale de început… Și atunci, am spus: n-o să credem că știm noi adevărul din nimic, hai să întrebăm oamenii.

Și, anul trecut, am făcut un sondaj: 400 de oameni au răspuns la 35 de întrebări: ce îți place la social media, cum folosești social media, ce nu-ți place la social media, ce ai vrea să îmbunătățești la social media, ce ai vrea să vezi pe social media…? Și, pe baza acestor date, Jass și cu mine am decis să construim eYou.

Citește mai departe pe StartupCafe…