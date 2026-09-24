„Eu nu alerg după întâlniri cu Siegfried Mureșan”. Răspunsul lui Sorin Grindeanu după ultimele atacuri între PNL și PSD / Ce spune despre voturile PSD

PSD nu va căuta întâlniri cu Siegfried Mureșan, a declarat joi Sorin Grindeanu, după ce cu o zi înainte premierul desemnat nu a onorat inviația PSD pentru o discuție la sediul formațiunii.

Replica președintelui PSD vine după ce miercuri, Siegfried Mureșan a declarat la B1TV că „Sorin Grindeanu nu comandă la ce oră și unde să ne întâlnim”, întrebat de refuzul unei discuții pe programul de guvernare.

În declarația făcută la Parlament, liderul PSD a criticat și documentul primit miercuri seara de la Mureșan, despre care a precizat că nu poate fi considerat un program de guvernare.

„Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernate, pentru că ceea ce s-a trimis aseară nu poate fi numit un program de guvernare. PSD nu aleargă, eu nu alerg după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale, dacă dorește el să aibă dialog…”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu a subliniat că el va fi plecat din București, dar colegii din conducerea PSD vor putea în continuare să se discute cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

„Dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri (n.red – liniile directoare). Evident că suntem disponibili”, a spus șeful PSD.

Ce spune despre voturile PSD

Întrebat fiind de reporterii de la Parlament dacă mai există vreo posibilitate ca parlamentarii PSD să voteze pentru învestirea cabinetului Mureșan, Grindeanu a replicat: „la modul în care se comportă domnul Siegfried Mureșan, dumneavoastră ce credeți?”.

„Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă, după modul în care înțelegi să îi tratezi pe cei de la care aștepți voturi”, a continuat el.

El a acuzat că premierul desemnat își dorește să facă un joc politic, „cum a făcut și peste vară încercând să își crească anvergura politică, a PNL, a lui personal.

Mureșan nu a onorat invitația PSD la discuții

Miercuri, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu au vorbit pentru prima dată după desemnare și au convenit să se întâlnească pentru a negocia susținerea social-democraților, chiar dacă la începutul săptămânii, conducerea PSD a decis să nu susțină guvernul Mureșan.

Deși toate întâlnirile cu partidele parlamentare au ale premierului desemnat au avut loc la Parlament, Grindeanu i-a cerut lui Mureșan ieri, printr-o declarație publică, să vină la sediul central al PSD.

Acolo, liderii social-democrați l-au așteptat aproximativ două ore, însă premierul desemnat nu a venit.

Mureșan: „Sorin Grindeanu nu comandă la ce oră și unde să ne întâlnim”

Într-un interviu acordat miercuri seară B1TV, Mureșan a fost întrebat de ce nu a mers să discute cu PSD.

„În primul rând, domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înțeles, domnul Grindeanu și cu mine, este următorul lucru: Am telefonat în jurul orei 11.30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare”, a fost răspunsul lui.

Apoi, el a explicat că i-a transmis lui Grindeanu că încă lucrează la program dar că îi va trimite liniile directoare, ceea ce a și făcut, miercuri seara.



⁠„Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia să nu comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim, nu-i sigur că vom reuși să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate, ca doi parlamentari care dialoghează civilizat”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Șansele ca guvernul să treacă sunt minime

Împreună, cele trei partide care îl susțin pe Mureșan – PNL, USR și UDMR, au 170 de voturi. Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Pentru că nici social-democrații, nici parlamentarii AUR nu vor susține guvernul se pierd 218 voturi.

În contextul în care grupul PACE a anunțat că nu vor vota „pentru”, iar parlamentarii UPR așteaptă să „fie convinși” de Mureșan, cele 24 de voturi ale micilor grupuri nu sunt asigurate, așa cum ar fi fost în cazul unui Guvern format în jurul PSD.

Astfel, Siegfried Mureșan ar mai putea strânge voturi din partea minorităților naționale, 17 la număr, și din partea parlamentarilor neafiliați, 23.

Până în acest moment, Mureșan a discutat doar cu grupul minorităților, care, potrivit informațiilor HotNews, nu au luat o decizie în privința susținerii, nu și cu parlamentari neafiliați.