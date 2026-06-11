Eugen Tomac atacă PNL în prima sa ieșire după decizia liberalilor. „Nu avem nevoie de lecții”

Premierul Eugen Tomac a reacționat printr-un mesaj video postat pe Facebook după anunțul conducerii PNL potrivit căruia liberalii nu vor vota pentru învestirea guvernului tehnocrat. Tomac le transmite liberalilor că nu are nevoie de lecții și că va își va continua demersurile pentru instalarea noului guvern.

„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine! Dar renunțați la demagogie pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist, iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine”, a spus Eugen Tomac.

Liberalii au decis joi, reuniți în ședință a Biroului Politic Național, să nu susţină guvernul Eugen Tomac. „Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar”, a declarat premierul interimat Ilie Bolojan, la finalul ședinței, care a spus că această formulă nu face decât „să eludeze” răspunderea PSD.

„Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”, a comentat Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că social-democrații înceară să obțină numirea unor miniștri care să le permită în continuare drenarea de resurse publice.

„Din punct de vedere al răspunderii politice, este anormal ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncate în alte zone”, a mai spus președintele PNL