Euro sare de 5,34 lei. Este un maxim istoric. La cât poate ajunge dacă decizia S&P va fi una nefavorabilă

Deprecierea de vineri a leului e cea mai abruptă din mai încoace, dar analiștii din piață o văd mai degrabă ca pe o supapă decât ca pe o alarmă. Testul real vine vineri seară, de la agenția de rating S&P.

Cursul de referinţă anunţat azi de Banca Naţională a României este de 5,3447 lei pentru un euro. Este un nou maxim istoric. Recordul anterior, de 5,2788 lei, fusese stabilit pe 23 septembrie.

Saltul de aproape 1% față de cotația de joi (5,2777) este cel mai mare din mai încoace. Leul a pierdut astfel circa 4,5% față de euro de la începutul anului și aproape 5% în ultimele douăsprezece luni, potrivit datelor BNR. „Mie mi se pare un mesaj către politicieni că această situație trebuie rezolvată cât mai curând posibil”, spune traderul unei mari bănci cu care HotNews a discutat.

Mișcarea a surprins chiar și piața. Traderii se așteptau la o ajustare a cursului, dar nu atât de repede, au spus aceștia într-o discuție cu HotNews.

Amplitudinea a fost însă mai mică decât în episoadele anterioare. Sursele cu care am discutat au descris-o drept una dintre cele mai ordonate ajustări de până acum, cu un rulaj de doar 800 de milioane– 1 miliard de euro. Spre deosebire de mai 2025, nu investitorii străini nu au pus presiune pe leu, ci jucătorii locali, mai spun sursele din piață

Paradoxul este că un leu mai slab poate fi o veste bună pentru dobânzi.

Presiunea de pe piața valutară se transmite și asupra dobânzilor. Dacă BNR vinde euro pentru a tempera deprecierea leului, retrage în schimb lei din piață. În lipsa unor operațiuni care să compenseze această retragere, lichiditatea băncilor scade, iar finanțarea în lei se scumpește. Astfel, o creștere lentă a euro poate ascunde tensiuni mai mari, care se reflectă apoi în dobânzi.

Din septembrie, euro a urcat lent, pe volume mari, ceea ce de regulă indică intervenții ale băncii centrale.

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Fiecare euro vândut de BNR scotea lei din sistem. Potrivit traderilor, excesul de lichiditate a coborât de la circa 10 miliarde de lei la începutul lunii la 2–3,5 miliarde înainte de ajustare. După decontarea tranzacțiilor de joi, sistemul ar putea ajunge aproape de deficit, mai spun aceștia. Dealtfel, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a declarat pentru Digi24 că banca centrală traversează o perioadă „complicată”, în care variațiile cursului și ale dobânzilor trebuie gestionate simultan.

Efectul s-a văzut pe partea scurtă a curbei: randamentele au crescut abrupt, unele scadențe s-au inversat, iar licitația de joi pe cinci ani a mers prost. Un curs lăsat să se miște înseamnă mai puține intervenții și deci mai puțini lei retrași din piață. Analiștii nu exclud nici o injecție de lichiditate a BNR prin operațiuni repo, așa cum s-a mai întâmplat.

Direcția depinde acum de S&P, care își anunță decizia vineri după închiderea piețelor. Unul dintre traderii cu care HotNews a discutat estimează la circa 30% probabilitatea unei retrogradări. Dacă ratingul rămâne neschimbat, el se așteaptă la o revenire a obligațiunilor pe termen lung, cu randamente care ar putea coborî spre 7%. Dacă vine retrogradarea, primul prag urmărit ar fi 8%, iar leul ar mai putea urca la 5.41 lei.

Potrivit acelorași surse, deficitul bugetar la finalul anului este estimat la 6,5%, peste ținta de 6,2%, din cauza compromisurilor politice. Problema, spune el, nu este nici măcar 2027, ci 2028, an electoral, când reducerea deficitului sub 5,7% va deveni mult mai dificilă.

Iar în ianuarie urmează Fitch, agenția care data trecută a fost foarte aproape să retrogradeze România. Fără guvern și fără buget pentru anul viitor, piața nu a scăpat de risc. A primit doar un respiro.