Euro trece de 5,34 lei înaintea verdictului S&P. Cât costă un leu mai slab și cât costă apărarea lui

Euro trecuse vineri dimineață de 5,34 lei pe piața interbancară, marcând o sesiune de depreciere, cu câteva ore înainte ca agenția de rating S&P Global să anunțe ratingul suveran al României.

BNR, care a pierdut luna trecută 4,8 miliarde de euro din rezerva valutară, ar putea interveni în piață pentru a atenua deprecierea monedei naționale. Deși nu comentează niciodată pe marginea intervențiilor în piață, Banca Centrală practică regimul de „flotare controlată” care îi permite intervenții atunci când volatilitatea leului este ridicată. Volatilitatea ridicată e periculoasă fiindcă face cheltuielile și veniturile greu de anticipat. Contează nu doar cât costă euro, ci și cât de repede și imprevizibil se schimbă cursul.

„Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit”, a declarat la Digi Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Potrivit acestuia, deciziile BNR influențează și lichiditatea din piață, ceea ce poate avea efecte asupra finanțării economiei și chiar asupra finanțării bugetului.

„Deciziile pe care le ia Banca Națională determină anumite evoluții, variații ale lichidității din piață și atunci se pot crea anumite dificultăți în ceea ce înseamnă finanțarea economiei, dar chiar și a bugetului. Suntem într-o asemenea perioadă pe care încercăm să o gestionăm”, a explicat purtătorul de cuvânt al BNR.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Ce înseamnă un euro la 5,34 lei

Un euro la 5,34 lei înseamnă că plătim mai mulți lei pentru aceeași sumă în euro. Față de 5,27 lei, cotația de joi a Băncii Centrale pentru un euro, diferența este de 7 bani pe euro, adică aproximativ 1,33%.

O precizare: valoarea de 5,34 lei este raportată pe piața interbancară, în timp ce cursul BNR de joi, 1 octombrie, a fost de 5,2777 lei. Față de acesta, creșterea este de aproximativ 1,18%. Cursul efectiv al băncii sau casei de schimb poate fi diferit

Pentru buzunarul omului, folosind comparația scumpire a euro de la 5,27 lei la 5,34 lei:

Dacă ai salariul în lei și plăți în euro, pierzi putere de cumpărare pentru acele plăți. Dacă primești venituri sau ai economii în euro, ele valorează mai mult în lei. O rată stabilită în lei nu crește automat doar din cauza cursului.

Pentru economie, efectele principale sunt de asemenea importante.

Importurile devin mai scumpe în lei, dacă prețurile în euro rămân aceleași. Firmele pot absorbi diferența sau o pot transfera treptat în prețuri.

Datoriile în euro sunt mai costisitoare pentru firmele și statul care le plătesc din venituri în lei.

Exportatorii pot beneficia, deoarece încasează mai mulți lei pentru euro primiți, dar avantajul se reduce dacă folosesc materiale importate.

O depreciere de 1,33% a leului nu înseamnă că toate prețurile cresc de mâine cu 1,33%. Efectul depinde de cât timp rămâne cursul la acest nivel. Pentru o gospodărie, saltul izolat este relativ mic; dacă deprecierea continuă sau persistă, presiunea asupra bugetului se acumulează.