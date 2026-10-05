Euro urcă, pragurile devin podea: Analiștii financiari prognozează un curs de până la 5,50 lei la final de 2027 și un risc de depășire
La cursul euro-leu, orice prag depășit a devenit, până acum, noul nivel minim. Conducerea CFA România, organizația profesioniștilor în investiții, nu se așteaptă ca această regulă să se schimbe: la finalul lui 2027. Ei estimează că un euro ar urma să coste între 5,40 și 5,50 lei, cu riscul înclinat spre mai mult.
- Luni, la ora 12.00, pe piața interbancară un euro se tranzacționa la 5,3285 lei.
„Pe cursul de schimb, anticipațiile noastre sunt undeva la 5,4-5,5 lei pentru un euro pe finalul anului viitor. Cu riscul ca euro să fie puțin mai mare în final decât proiecția noastră”, a spus luni Adrian Codirlașu, președinte al CFA România, la lansarea „FY 2027 Macroeconomic Outlook”.
„Când a depășit un anumit nivel, euro s-a consolidat acolo sau a urcat”
Codirlașu mai spune că a existat o perioadă în care cursul a fost folosit ca ancoră antiinflaționistă și că, de anul trecut a început o anumită depreciere de 15 bani, sau 2-3% pe an. „Noi presupunem că această depreciere anuală de 2-3% va continua”.
Întrebat dacă euro ar putea reveni la nivelul de 5 lei, Codirlașu a fost ferm: „Nu!”: „În momentul în care euro a depășit un anumit nivel, s-a consolidat acolo sau s-a dus mai departe în sus”.
Argumentele sunt diferențialul de inflație față de zona euro și deficitele gemene, ambele încă mari. Din partea cealaltă, politica BNR de volatilitate scăzută a cursului ar trebui să mențină ajustarea treptată, fără salturi. Sondajul intern confirmă direcția: în august, membrii CFA România se așteptau la un curs de 5,36 peste 12 luni, iar 90% dintre respondenți anticipau o depreciere suplimentară.
O depreciere graduală a leului
Raportul CFA România anticipează o depreciere graduală și controlată a leului, cu un curs EUR/RON între 5,40 și 5,50 la finalul lui 2027. Pornind de la 5,278 (cursul BCE din 24 septembrie), asta înseamnă o depreciere nominală suplimentară de 2,3%–4,2%.
Ce s-a întâmplat în 2026: leul a pierdut 3,6% față de euro de la finalul lui 2025. Aproape toată mișcarea a avut loc într-o singură săptămână, între 30 aprilie și 7 mai, perioadă care a coincis cu căderea coaliției de guvernare. Cursul a ieșit astfel peste intervalul de 5,15–5,20 pe care CFA îl prognozase anul trecut pentru 2026. Autorii recunosc că scenariul advers s-a materializat parțial.
Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: