Euro urcă, pragurile devin podea: Analiștii financiari prognozează un curs de până la 5,50 lei la final de 2027 și un risc de depășire

La cursul euro-leu, orice prag depășit a devenit, până acum, noul nivel minim. Conducerea CFA România, organizația profesioniștilor în investiții, nu se așteaptă ca această regulă să se schimbe: la finalul lui 2027. Ei estimează că un euro ar urma să coste între 5,40 și 5,50 lei, cu riscul înclinat spre mai mult.

Luni, la ora 12.00, pe piața interbancară un euro se tranzacționa la 5,3285 lei.

„Pe cursul de schimb, anticipațiile noastre sunt undeva la 5,4-5,5 lei pentru un euro pe finalul anului viitor. Cu riscul ca euro să fie puțin mai mare în final decât proiecția noastră”, a spus luni Adrian Codirlașu, președinte al CFA România, la lansarea „FY 2027 Macroeconomic Outlook”.

„Când a depășit un anumit nivel, euro s-a consolidat acolo sau a urcat”

Codirlașu mai spune că a existat o perioadă în care cursul a fost folosit ca ancoră antiinflaționistă și că, de anul trecut a început o anumită depreciere de 15 bani, sau 2-3% pe an. „Noi presupunem că această depreciere anuală de 2-3% va continua”.

Adrian Codirlasu si Alexandra Smedoiu. Foto: HotNews

Întrebat dacă euro ar putea reveni la nivelul de 5 lei, Codirlașu a fost ferm: „Nu!”: „În momentul în care euro a depășit un anumit nivel, s-a consolidat acolo sau s-a dus mai departe în sus”.

Argumentele sunt diferențialul de inflație față de zona euro și deficitele gemene, ambele încă mari. Din partea cealaltă, politica BNR de volatilitate scăzută a cursului ar trebui să mențină ajustarea treptată, fără salturi. Sondajul intern confirmă direcția: în august, membrii CFA România se așteptau la un curs de 5,36 peste 12 luni, iar 90% dintre respondenți anticipau o depreciere suplimentară.

O depreciere graduală a leului

Raportul CFA România anticipează o depreciere graduală și controlată a leului, cu un curs EUR/RON între 5,40 și 5,50 la finalul lui 2027. Pornind de la 5,278 (cursul BCE din 24 septembrie), asta înseamnă o depreciere nominală suplimentară de 2,3%–4,2%.

Ce s-a întâmplat în 2026: leul a pierdut 3,6% față de euro de la finalul lui 2025. Aproape toată mișcarea a avut loc într-o singură săptămână, între 30 aprilie și 7 mai, perioadă care a coincis cu căderea coaliției de guvernare. Cursul a ieșit astfel peste intervalul de 5,15–5,20 pe care CFA îl prognozase anul trecut pentru 2026. Autorii recunosc că scenariul advers s-a materializat parțial.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: