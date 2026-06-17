Europa caută acces la cele mai avansate modele de inteligență artificială din SUA. Liderii G7 au discutat un sistem al „partenerilor de încredere”

Liderii G7 au promis miercuri o coordonare mai strânsă în ceea ce privește riscurile și oportunitățile asociate inteligenței artificiale avansate și au discutat, de asemenea, despre crearea unui sistem de „parteneri de încredere”, care să permită statelor din afara SUA accesul la modele americane avansate de inteligență artificială dezvoltate de companii precum Anthropic, transmite Reuters.

Într-o declarație comună publicată în ultima zi a summitului G7, desfășurat între 15 și 17 iunie în stațiunea franceză Evian-les-Bains, liderii au anunțat că vor însărcina oficialii din domeniul finanțelor, autoritățile de reglementare și experții în securitate cibernetică să evalueze modul în care modelele de inteligență artificială de ultimă generație ar putea influența stabilitatea financiară, productivitatea și piața muncii.

Experții în securitate cibernetică sunt îngrijorați că Mythos, sistemul dezvoltat de Anthropic pentru identificarea vulnerabilităților din cod și consolidarea apărării cibernetice, ar putea fi folosit și pentru intensificarea atacurilor asupra sistemelor pe care ar trebui să le protejeze.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a cerut companiei Anthropic să blocheze accesul cetățenilor străini la modelele sale avansate de inteligență artificială, invocând motive de securitate națională.

Decizia a alimentat discuțiile din cadrul G7 privind crearea unui mecanism al „partenerilor de încredere”, care ar putea oferi o cale de acces la aceste modele în pofida restricțiilor impuse de SUA.

Potrivit Reuters, partenerii de încredere ar putea fi state sau companii și ar avea posibilitatea să utilizeze modelele pentru a dezvolta sisteme de apărare cibernetică mai puternice în competiția cu rivali precum China.

La un dejun de lucru organizat miercuri în marja summitului G7 au participat reprezentanți ai Anthropic, OpenAI și Google, companii care dezvoltă unele dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială. Discuțiile s-au concentrat pe reglementarea sectorului și pe infrastructura necesară dezvoltării AI.

Europa încearcă să găsească echilibrul potrivit în domeniul tehnologiei

Europa încearcă să găsească un echilibru între dorința de a-și consolida suveranitatea tehnologică și de a reduce dependența de tehnologiile și garanțiile de securitate oferite de SUA, pe de o parte, și nevoia de a ține pasul cu progresele tehnologice conduse în mare măsură de companiile americane, care domină domenii precum serviciile cloud, proiectarea semiconductorilor și cercetarea de vârf în inteligența artificială.

În ultimii ani, factorii de decizie europeni au început să trateze inteligența artificială ca pe o chestiune de securitate economică și națională. Recent, Comisia Europeană a prezentat planuri pentru construirea unor „gigafabrici” de AI și a unei infrastructuri de calcul la scară largă, menite să ofere regiunii acces suveran la putere de procesare.

Comisia Europeană a propus, de asemenea, acte normative pentru sprijinirea industriilor europene de cloud, inteligență artificială și semiconductori și pentru reducerea dependenței de marile companii tehnologice americane, deși criticii susțin că Europa rămâne cu ani în urmă față de concurenții săi din SUA.

Vorbind la reuniunea liderilor din domeniul tehnologiei organizată în marja summitului G7, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este în interesul reciproc al Statelor Unite și al Uniunii Europene ca UE să aibă acces la cele mai performante modele de inteligență artificială. Ea a lăudat totodată măsurile adoptate de SUA pentru a se asigura că firmele din domeniu acționează responsabil atunci când lansează modele AI foarte puternice.

„Folosim tehnologiile de încredere ale celuilalt, iar sistemele noastre financiare sunt interconectate”, a spus Ursula von der Leyen.