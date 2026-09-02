Europa își redesenează banii. BCE deschide votul pentru viitoarele bancnote euro

BCE oferă cetățenilor, până pe 21 septembrie, posibilitatea de a alege între 10 modele ale viitoarelor bancnote euro.

Cum doriți să arate noile bancnote euro pe care le vom avea într-o zi în portofele? Banca Centrală Europeană invită cetățenii să participe la procesul de selecție, votând printre zece propuneri pentru noul aspect al bancnotelor de la 5 la 200 de euro.

Printre personalitățile propuse să figureze pe noile bancnote sunt Maria Callas, Ludwig van Beethoven sau Miguel de Cervantes.

Votarea online este deja în desfășurare și va rămâne deschisă până pe 21 septembrie 2026.

De la Callas și Beethoven la râuri și păsări

Cele zece propuneri prezentate de BCE în iulie se axează pe două teme diferite.

Prima, intitulată „Cultura europeană”, încearcă să surprindă moștenirea culturală comună a Europei prin intermediul unor figuri emblematice. Printre acestea se numără Maria Callas, Ludwig van Beethoven și Miguel de Cervantes.

A doua temă, „Râuri și păsări”, se concentrează pe natură, folosind imagini care simbolizează libertatea, unitatea și legătura europenilor cu mediul natural.

Cele zece proiecte au rezultat dintr-o competiție paneuropeană în cadrul căreia peste 1.200 de designeri grafici și-au exprimat interesul. Dintre aceștia, 25 au fost selectați pentru a dezvolta propuneri cuprinzătoare pe una sau ambele teme.

Alegerea finală, însă, nu va rezulta exclusiv din votul online.

Consiliul guvernatorilor BCE urmează să ia o decizie spre sfârșitul anului 2026, ținând cont de concluziile juriului concursului, de evaluarea tehnică a proiectelor și de rezultatele a două sondaje diferite.

Primul este un vot online deschis. În același timp, o companie independentă va realiza un sondaj cu aceleași întrebări în rândul unui eșantion reprezentativ de cetățeni din zona euro.

BCE a anunțat că va face publice rezultatele ambelor sondaje după selectarea propunerii finale.

Cum votezi?

Participarea se face online, iar versiunea greacă a sondajului BCE este disponibilă până pe 21 septembrie.

Votați aici pentru noile bancnote euro

„Bancnotele euro sunt mai mult decât un simplu mijloc de plată, ele reprezintă una dintre cele mai tangibile expresii ale Europei”, a subliniat președinta BCE, Christine Lagarde.