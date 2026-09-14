Europa se confruntă cu un risc fără precedent de a pierde accesul la inteligența artificială, avertizează șefa Băncii Centrale Europene

Europa trebuie să devină producător de tehnologie bazată pe inteligență artificială pentru a-și păstra autonomia, a declarat luni președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, conform Reuters.

Companiile europene investesc în inteligență artificială, însă în principal importă această tehnologie din afara Europei, în special din Statele Unite. Acest lucru le face vulnerabile în cazul în care accesul la aceste tehnologii ar fi restricționat și ar putea afecta practic toate sectoarele economiei.

„În câțiva ani, inteligența artificială va verifica mărfurile la frontieră, va decide ce declarații fiscale vor fi supuse unui control, va dirija trenuri, va monitoriza pacienții în spitale și va procesa plățile la bănci”, a spus Lagarde într-un discurs susținut la Viena.

„O întrerupere a accesului sau o modificare a condițiilor în care acesta este oferit ar afecta atunci toate sectoarele simultan”, a adăugat ea.

„Este un tip de influență pe care niciun partener comercial nu a mai avut-o vreodată asupra Europei”, a mai spus șefa Băncii Centrale Europene.

Deși Uniunea Europeană și Statele Unite sunt aliați importanți, încrederea dintre cele două părți a fost zdruncinată recent de o serie de dispute, printre care taxele vamale, solicitările președintelui american Donald Trump ca Groenlanda să intre sub controlul SUA și retragerea unor trupe americane din Europa pe fondul unor divergențe politice.