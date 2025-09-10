Europarlamentar: Comisia Europeană analizează pachete de reforme ale Guvernului Bolojan, în cadrul procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România

Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, cu riscul suspendării fondurilor europene, iar în jurul datei de 15 octombrie 2025, executivul comunitar va prezenta un raport privind efectele pachetelor de reforme ale Guvernului Bolojan pentru reducerea deficitului, a declarat, miercuri, la Strasbourg, europarlamentarul Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European.

Foto: © Rosario Bergamasco | Dreamstime.com