Eurovision 2026: Prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după ce s-a calificat în finală: „E un vis”

Alexandra Căpitănescu este reprezentanta României la concursul Eurovision 2026, desfășurat la Viena, cu piesa „Choke Me”. Credit foto: Thomas Ramstorfer / AFP / Profimedia

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot”, a spus reprezentanta României după ce s-a calificat joi seară în finala concursului Eurovision 2026.

Alexandra Căpitănescu spune că este recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj primit după ce a urcat pe scena din Viena în cea de-a doua semifinală a competiției muzicale, interpretând piesa „Choke Me”.

„Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

Artista le-a mulțumit susținătorilor și tuturor celor care au fost alături de echipă în această călătorie, rugând publicul să continue să o susțină în marea finală de pe 16 mai 2026.

Joi seară, reprezentanta țării noastre a avut o apariție electrizantă în uralele publicului, obținând calificarea în marea finală alături de alte 9 țări din cele 15 concurente.

În marea finală de sâmbătă, 16 mai, vor concura în total 25 de țări. Printre ele se numără cele 10 țări calificate marți în prima semifinală, cele 10 calificate joi, plus cele 5 state mari calificate direct, principalii susţinători financiari ai Eurovision – Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia –alături de ţara gazdă, Austria.