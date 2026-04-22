Eva Longoria a numit un obicei din Europa pe care americanii ar trebui să regrete că nu îl au

Eva Longoria, la un eveniment de gală din 2025, FOTO: Sebastien Fremont / Starface / Imago Stock and People / Profimedia

Eva Longoria a crescut în Texas și și-a petrecut o mare parte din viața de adult în Los Angeles, capitala industriei cinematografice americane, așa că actrița și producătoarea de film acum în vârstă de 51 de ani a trebuit să se obișnuiască cu câteva lucruri esențiale în străinătate, relatează revista People.

Longoria, care a dezvăluit în 2024 a dezvăluit că ea, soțul ei, José Bastón, și fiul lor în vârstă de 7 ani, Santiago, își împărțeau de ani buni timpul între Spania și Mexic, a spus că cea mai mare schimbare pe care a trăit-o în țara europeană a fost „încetinirea ritmului”.

„Le place cu adevărat viața în Spania”, a declarat Longoria pentru revista People. „Le plac mesele lungi. Nu te grăbești niciodată”, a povestit ea pentru publicul american.

„Nu-mi lipsesc prânzurile luate în timp ce lucrez”, a subliniat ea, adăugând că „este uimitor cum, în cultura noastră profesională, de fapt nu ne acordăm timp pentru prânz”.

„Mereu ai acel prânz luat pe fugă: «Mă duc să iau un sandviș, mă întorc imediat». Ai doar o oră. Este atât de stresant să te gândești: «Trebuie să mă grăbesc și să mă întorc»”, a mai spus aceasta.

Longoria a numit și un lucru pe care Europa nu îl are comparativ cu SUA

Longoria a spus de asemenea că apreciază faptul că în zona din Spania unde locuiește lipsește traficul. „Merg peste tot pe jos”, a afirmat aceasta.

Deși a subliniat că se bucură de numeroasele avantaje ale vieții în străinătate, Longoria a recunoscut că îi lipsesc două lucruri cât timp este plecată din SUA.

„Îmi lipsește familia mea, familia mea din Texas… [și] mâncarea mexicană bună. Asta îmi lipsește. Asta nu găsești în Europa: mâncare mexicană bună”, a declarat ea.