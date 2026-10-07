Eva Marie Saint, actrița devenită celebră într-un film al lui Hitchcock, a murit la 102 ani

Eva Marie Saint, actrița câștigătoare a unui premiu Oscar care s-a remarcat în roluri alături de vedete precum Cary Grant și Marlon Brando, a murit, potrivit agentului său de presă, Jeff Sanderson. Avea 102 de ani, scrie CNN.

Într-un mesaj scris, Sanderson a declarat că Saint a murit marți din cauze naturale, înconjurată de familie și de cei dragi, la reședința sa din Los Angeles.

Saint a câștigat Oscarul pentru debutul său cinematografic în „On the Waterfront”, în care a jucat alături de Brando în drama de succes din 1954 a regizorului Elia Kazan. Cel mai memorabil rol al său a venit însă cinci ani mai târziu, în rolul lui Eve Kendall, agentul dublu impasibil – însărcinată să-l seducă pe Grant – în „North by Northwest” al lui Alfred Hitchcock, unul dintre thrillerele emblematice ale regizorului.

Actrița a primit mai multe nominalizări la premiile Emmy, câștigând unul pentru miniseria „People Like Us”, bazată pe un roman al lui Dominick Dunne. A continuat să joace în filme până la vârsta de 80 și 90 de ani, printre care „Because of Winn-Dixie” și „Superman Returns”.