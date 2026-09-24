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Actualitate

Cazul Maricarmen: cum a stârnit o bătrână de 87 de ani un val de indignare și proteste în Spania. Evacuată din casa în care locuia de 70 de ani

Adrian Cochino
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Evacuarea unei femei vârstnice din locuința din Madrid în care a trăit timp de șapte decenii a generat ample proteste în Spania și atras din nou atenția asupra gravității crizei locuințelor din această țară.

Maricarmen Abascal are 87 de ani și, în ultimii 71 de ani a locuit în același apartament din cartierul Retiro, situat în centrul Madridului.

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