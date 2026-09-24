Cazul Maricarmen: cum a stârnit o bătrână de 87 de ani un val de indignare și proteste în Spania. Evacuată din casa în care locuia de 70 de ani

Maricarmen Abascal are 87 de ani și, în ultimii 71 de ani a locuit în același apartament din cartierul Retiro, situat în centrul Madridului.

Evacuarea unei femei vârstnice din locuința din Madrid în care a trăit timp de șapte decenii a generat ample proteste în Spania și atras din nou atenția asupra gravității crizei locuințelor din această țară.

Tatăl lui Maricarmen a închiriat inițial proprietatea în 1956, iar ea a continuat să fie chiriașă după moartea părinților săi, perioadă în care chiria era plafonată.

Lucrurile s-au schimbat după ce o firmă de investiții, Urbagestión, a cumpărat proprietatea în 2018 și a invocat o lacună juridică care îi permitea să majoreze chiria de la 500 de euro la 2.650 de euro, scrie El Pais.

Ulterior, compania a redus noua chirie la 1.650 de euro, dar Maricarmen nu a putut nici așa să o plătească din pensia sa lunară de 1.350 de euro.

Protestatarii au fost îndepărtați de polițiști

Trei încercări anterioare de a o evacua au fost blocate de instanțe, iar cazul a beneficiat de o atenție din ce în ce mai mare din partea mass-media.

Susținătorii lui Maricarmen au campat în fața clădirii marți seara, alături de personalități precum Carlos, fratele lui Javier Bardem, și cântăreața Ana Belén, care a citit poezia „Desahucio” (Evacuare) de Rafael Alberti.

Până dimineața, câteva sute de persoane, în mare parte tineri, s-au adunat în încercarea de a împiedica evacuarea, scandând „Maricarmen rămâne”. Unii activiști au blocat scările din interiorul clădirii, potrivit BBC.

Într-un clip postat pe rețelele sociale, Maricarmen, cu lacrimi în ochi, le-a mulțumit celor care au venit să o susțină împotriva „acestei lupte crude purtate de cineva care vrea să câștige bani”.

Poliția a izolat o porțiune a străzii și a îndepărtat oamenii de la intrarea în clădire, inclusiv pe reprezentanții presei, lovind cu bastoanele unii protestatari.

O reprezentantă a organizației de chiriași „Sindicato de Inquilinas” a strigat către poliție printr-un megafon: „Gândiți-vă 10 secunde la Maricarmen, care ar putea fi propria voastră bunică”.

„Vor să o dea afară, atâta tot. Nu vor să audă de soluții”

Guvernul central a afirmat că Urbagestión a refuzat încercările repetate de a negocia situația lui Maricarmen.

Compania a respins o ofertă de ultim moment din partea unui scriitor cunoscut (care a solicitat să rămână anonim) de a plăti noua chirie a Maricarmen pe tot restul vieții.

Iar ministra Locuințelor a declarat că a încercat să cumpere apartamentul, dar că oferta lor a fost refuzată. „Vor să o dea afară, atâta tot”, a spus o sursă din cadrul ministerului, „Nu vor să audă de soluții”.

Miercuri, pe 23 septembrie 2026, a fost scoasă pe o targă.

Maricarmen și-a petrecut prima noapte departe de casă la Spitalul Gregorio Marañón, unde a fost tratată pentru epuizare, stres și anxietate provocate de evenimentele recente.

Trei evacuări pe zi la Madrid

Povestea ei a stârnit indignare atât în sfera politică, cât și în rândul societății, atingând o coardă sensibilă în rândul multor spanioli care se luptă să-și găsească o locuință pe o piață din ce în ce mai inaccesibilă.

În regiunea Madridului au loc, în medie, trei evacuări pe zi, dar acest caz a devenit simbolul unei mișcări de apărare a dreptului la locuință, potrivit El Pais.

Mii de oameni, printre care numeroși tineri, au protestat la Madrid într-o manifestație spontană care a început în fața unui penthouse de lux controversat, pe care guvernul regional al Madridului, condus de Isabel Díaz Ayuso din Partidul Popular (PP) conservator, l-a achiziționat recent în scopuri neclare.

Protestul a atras 10.000 de persoane, potrivit guvernului central, iar numărul participanților a crescut pe parcursul zilei, forțând poliția să blocheze strada General Martínez Campos. Zeci de polițiști în echipament anti-revoltă au urmărit desfășurarea evenimentelor în timp ce protestatarii strigau „Apartamentul lui Ayuso pentru Maricarmen!” și „Rușine! Rușine!”

Protestul de la Madrid a fost epicentrul unei campanii mai ample care se extinde în toată Spania. Platforma #Niundesahuciomás (Nicio altă evacuare) a organizat proteste simultane în Ávila, Barcelona, Cádiz, Oviedo, Sevilla și Valencia.

„O tragedie socială pe care nu o putem accepta ca țară”

Problema a ajuns chiar și la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, unde prim-ministrul Pedro Sánchez, din Partidul Socialist, a calificat evacuarea drept „o tragedie socială pe care nu o putem accepta ca țară”. El a aruncat vina asupra administrațiilor locale și regionale din Madrid, conduse de PP.

Guvernul socialist a reacționat de altfel foarte critic.

„Astăzi este o zi foarte tristă, o zi foarte dramatică, în care se văd clar efectele speculației neîngrădite, ale refuzului de a controla piața, ale întinderii covorului roșu pentru vulturi și speculatori”, a declarat ministra Locuințelor, Teresa Rodríguez.

Lipsa locuințelor a fost considerată responsabilă pentru creșterea vertiginoasă a costurilor chiriei din ultimii ani, care a lăsat pe milioane de spanioli în dificultate.

În Madrid, chiriile au crescut cu peste 100% în ultimul deceniu, potrivit site-ului imobiliar Idealista, înregistrând o creștere de 10% în ultimul an.

Guvernul condus de socialiști, sub conducerea lui Pedro Sánchez, a vizat frecvent companiile ale căror investiții determină creșterea costurilor locuințelor. În ianuarie, prim-ministrul a declarat că își propune să „îi protejeze pe cei mai expuși la această speculație și la această lăcomie”.

Cu toate acestea, unii critici ai guvernului susțin că acesta trebuie să depună eforturi mai mari pentru a construi locuințe noi, iar alții avertizează că retorica sa îi descurajează pe mulți proprietari să-și pună imobilele pe piața închirierilor.