Evadare spectaculoasă într-o închisoare din Germania. Autoritățile încă nu știu exact cum a fugit deținutul

Un deţinut în vârstă de 35 de ani a evadat duminică dimineaţa din închisoarea Duisburg-Hamborn, în jurul orei 3.20 (01.20 GMT), escaladând după cât se pare zidul exterior al clădirii şi fugind apoi pe acoperiş, a anunţat ministerul de justiţie al landului german Renania de Nord-Westfalia, informează DPA, preluată de Agerpres.

El era căutat în continuare duminică după-amiaza şi autorităţile nu aveau nicio idee unde se află.

Anchetatorii au descoperit o ascunzătoare neobservată la inspecţii sub linoleumul din celula evadatului, dar acolo nu se afla niciuna din uneltele pe care trebuie să le fi folosit. Indiciile conturează ipoteza că el a retezat o bară de la fereastra celulei situate la etajul al treilea, apoi a folosit tăblia mesei din celulă pentru a forţa grilajul de securitate mai fin de la fereastră.

Apoi, bărbatul s-a strecurat prin deschiderea îngustă şi trebuie să se fi căţărat pe faţada dinspre curte până pe acoperiş, de unde a coborât în afara închisorii prin mijloace încă nedeterminate, a relatat un purtător de cuvânt al ministerului.

Ministrul justiţiei din Renania de Nord-Westfalia, Benjamin Limbach, a declarat că „evadarea de astăzi este absolut inacceptabilă”, iar „prioritatea este acum reţinerea rapidă a deţinutului evadat”. „Vom stabili complet cum a fost posibilă o astfel de breşă de securitate, astfel încât măsurile necesare să poată fi luate imediat pe baza celor aflate”, a adăugat el.

Deţinutul fusese arestat în 10 februarie pentru furt din două locuinţe şi condamnat la şase ani de închisoare la sfârşitul lui mai; sentinţa nu este definitivă. Surse judiciare afirmă că el sustrăsese bijuterii de mare valoare şi peste 200.000 de euro în numerar.