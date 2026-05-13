Elevii de clasa a II-a au susținut miercuri proba de citit la Comunicare în Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2026. La proba de astăzi, candidații au avut de rezolvat 15 cerințe, conform Edupedu, care a publicat subiectele.

Elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe bazate pe textul suport din „Matilda” de Roald Dalh, printre care exerciții cu mai multe variante de răspuns sau să argumenteze dacă este sau nu util să împrumutăm cărți de la bibliotecă.

Proba de comunicare în Limba română, citit, a durat 45 de minute.

După această cea de-a două probă de la Comunicare în Limba română, elevii de clasa a II-a vor susține joi ultima probă, la Matematică.

Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a II-a

Calendar Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — Limba română

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit — Limba română

14 mai 2026 Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — citit — Limba română pentru minoritățile naționale.