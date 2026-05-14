Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Ce subiecte au primit elevii la Matematică și Explorarea mediului

Elevii de clasa a II-a au susținut joi, 14 mai, proba la Matematică și Explorarea mediului, în cadrul Evaluării Naționale 2026. Copiii au avut de rezolvat exerciții de calcul, probleme simple și cerințe legate de orientare, măsurători și mediul înconjurător, potrivit subiectelor publicate de Edupedu.

La proba de joi, elevii au avut exerciții adaptate nivelului de clasa a II-a, care au verificat atât cunoștințele de matematică, cât și capacitatea de a aplica informațiile în situații practice. Proba la Matematică a presupus 18 exerciții.

Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a II-a

Calendar Evaluare Națională clasa a II-a 2026

Evaluările au început pe 12 mai și continuă până pe 15 mai. Calendarul complet este următorul:

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – Limba română

– Limbă și comunicare – scris – Limba română 12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – Limba maternă

– Limbă și comunicare – scris – Limba maternă 13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – Limba română

– Limbă și comunicare – citit – Limba română 13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – Limba maternă

– Limbă și comunicare – citit – Limba maternă 14 mai 2026 – Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare pentru minoritățile naționale.

Cât durează testarea și ce reguli trebuie respectate

La clasa a II-a, fiecare probă durează 45 de minute și se desfășoară în timpul orelor de curs.

Elevii susțin evaluarea, de regulă, în sala în care învață în mod obișnuit. Testele sunt administrate de învățător sau profesorul de la clasă, împreună cu un al doilea cadru didactic.

Înainte de începerea probei, profesorii pregătesc sala astfel încât elevii să nu aibă acces la materiale care i-ar putea ajuta la rezolvarea exercițiilor.

La ce folosesc aceste evaluări

Rezultatele nu se afișează public și nu se trec în catalog.

Scopul acestor evaluări este ca profesorii și părinții să înțeleagă mai bine care sunt competențele dezvoltate de elevi și unde mai este nevoie de sprijin.

Pe baza rezultatelor, profesorii pot realiza planuri individuale de învățare pentru copiii care întâmpină dificultăți la anumite competențe.