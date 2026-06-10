Evaluarea Națională la română. Profesoară: „Foarte mulți elevi citesc superficial cele două texte-suport, iar asta îi face să rezolve greșit primele cerințe”

Cu câteva zile înainte de Evaluarea Națională, mulți elevi și părinți se întreabă ce mai poate fi făcut acum, pe ultima sută de metri, pentru un rezultat cât mai bun. Emoțiile cresc odată cu fiecare zi care trece, timpul pare insuficient pentru a recupera toate lacunele, așa că o strategie bună pentru aceste zile îi poate ajuta pe elevi să-și crească șansele unei note bune.

Recomandările pentru elevi pentru proba de matematică la Evaluarea Națională, în acest articol.

Am discutat cu profesoara de limba și literatura română Corina Zorilă, de la Școala Gimnazială nr. 2 din Videle, Teleorman, despre cele mai eficiente strategii de pregătire în ultimele zile, despre capcanele în care cad frecvent elevii și despre modul în care pot fi de ajutor părinții în această perioadă.

Dincolo de materia acumulată în cei patru ani de gimnaziu, succesul la Evaluarea Națională depinde și de modul în care elevii își gestionează timpul, energia și emoțiile în perioada premergătoare examenului și în timpul acestuia.

În interviul de mai jos, profesoara Corina Zorilă explică de ce simulările făcute inteligent pot aduce mai multe beneficii decât studiul haotic, ce conținuturi sunt adesea subestimate și care sunt miturile despre examen pe care elevii ar trebui să le ignore.

Totul Despre Mame: Mai este puțin timp până la Evaluarea Națională. Dacă ar trebui să le spuneți elevilor trei lucruri pe care să se concentreze în această perioadă și trei lucruri cu care să nu mai piardă timpul, care ar fi acestea?

Mai este puțin până la examen și elevii ar trebui să facă aceste trei lucruri dacă vor rezultate bune la evaluare: să doarmă suficient, să lucreze trei ore pe zi la limba română și trei ore la matematică, cu pauze între discipline și să dea simulări cât mai des, pentru a se obișnui cu condițiile de examen.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO